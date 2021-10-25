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Ландтаг - парламент федеральной земли в Германии

Ландтаг - земельный парламент в Германии. Высший орган законодательной власти федеральных земель ФРГ.

Ландтаг (Landtag) в Федеративной Республике Германия - региональный законодательный (представительский) орган власти, парламент федеральных земель. В городах Бремен и Гамбург, имеющих статус федеральных земель, региональный орган законодательной власти называется не Landtag, а Bürgerschaft (земельный парламент). Парламент Берлина, также имеющего статус федеральной земли, называется палатой представителей (Abgeordnetenhaus).

Депутаты ландтагов принимают законы, утверждают бюджет и выбирают главу земельного правительства (Landesregierung) - премьер-министра (Ministerpräsident). Парламентские выборы в федеральных землях Германии, за исключением Бремена, проходят каждые пять лет. Депутаты ландтага Бремена избираются каждые четыре года.

Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht beim Deutschlandtag der Jungen Union im Messe- und Congress Centrum Halle Münsterland.

Армин Лашет сложил с себя полномочия премьера Северного Рейна-Вестфалии 25.10.2021

Председатель ландтага Северного Рейна-Вестфалии вручил экс-кандидату на пост канцлера ФРГ свидетельство о прекращении полномочий главы земельного правительства. Новым премьер-министром СВР должен стать Хендрик Вюст.
NRW Verkehrsministerium informiert ueber Haushalt 2022 Aktuell, 19.08.2021, Duesseldorf, Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen Hendrik Wuest im Portrait informiert bei einem Presse Briefing den Entwurf des Haushalts 2022 des Verkehrsressorts im Verkehrsministerium in Duesseldorf Duesseldorf Nordrhein-Westfalen Deutschland *** NRW Ministry of Transport informs about budget 2022 News, 19 08 2021, Duesseldorf, Minister of Transport of North Rhine-Westphalia Hendrik Wuest in portrait informs at a press briefing the draft budget 2022 of the transport department in the Ministry of Transport in Duesseldorf Duesseldorf North Rhine-Westphalia Germany

Кандидат в канцлеры Лашет предложил преемника на посту земельного премьера 05.10.2021

Правительство в Дюссельдорфе может возглавить министр транспорта Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст, его кандидатуру предложил Лашет правлению земельного ХДС.
Eine Frau wirft ihren Stimmzettel in eine Urne in einem Wahllokal. Die Wahl zum neuen Landtag in Sachsen-Anhalt ist die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl im September 2021.

Партия Меркель убедительно победила на выборах в Саксонии-Анхальт 06.06.2021

По предварительным подсчетам, христианские демократы набрали 37,1% голосов избирателей.

Правящий ХДС или правопопулистская АдГ: кто станет сильнейшей партией в Саксонии-Анхальт? (03.06.2021) 03.06.2021

6 июня пройдут выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт. Их результаты интересуют всю ФРГ. Во-первых, это последнее голосование перед выборами в бундестаг. Во-вторых, всем интересно, сколько наберет здесь правопопулистская АдГ.
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Депутаты бундестага ФРГ вновь подверглись хакерской атаке 26.03.2021

Жертвами новой кибератаки стали не менее семи депутатов бундестага ФРГ и более 30 депутатов земельных ландтагов. Эксперты полагают, что за атакой стоит российская военная разведка ГРУ, сообщил Der Spiegel.

Провал партии Меркель на двух земельных выборах (15.03.2021) 15.03.2021

На выборах в ландтаги сразу двух земель партия Ангелы Меркель (ХДС) понесла серьезные потери. Основные причины: не слишком удачный менеджмент во времена пандемии и скандал с откатами за договора на медицинские маски, в котором оказались замешаны депутаты бундестага от ХДС.
Moskau 15.03.2021 Die Christlich Demokratische Union (CDU) hat bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz so schlecht wie noch nie abgeschnitten.

Потери партии Меркель: рейтинг тает на глазах? 15.03.2021

Партия канцлера Германии проиграла на выборах в два региональных парламента. Еще и ухудшила свои результаты в этих федеральных землях. Сергей Елкин об изменении политического климата в ФРГ.
05.11.2018, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht auf einer Pressekonferenz in der CDU-Zentrale, im Konrad-Adenauer-Haus, zu den Medienvertretern. Thema waren die Ergebnisse der CDU-Klausurtagung. Foto: Michael Kappeler/dpa

Комментарий: Партия Меркель на перепутье 15.03.2021

После поражения на выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце консерваторам в ФРГ срочно нужны победы. Иначе выборы в бундестаг обернутся для них катастрофой, считает Марсель Фюрстенау.
14.3.20212*** A man casts his vote for the federal state election of Baden-Wuerttemberg at Laiz near Sigmaringen, Germany, March 14, 2021. REUTERS/Wolfgang Rattay

Партия Меркель проиграла на выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце 14.03.2021

Действующим главам правительств Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца - Винфриду Кречману и Малу Драйер - по предварительным результатам, удалось сохранить свои посты.
Wahlplakate - Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021 am 08.03.2021 im Landkreis Neuwied Wahlplakate der Parteien: SPD, Freie Wähler und CDU Die Wahl zum 18. Landtag von Rheinland-Pfalz findet am 14. März 2021 statt. Foto: Revierfoto

Ковид и выборы в Германии: первая проверка настроений избирателей 14.03.2021

В двух федеральных землях Германии 14 марта проходят выборы в ландтаги. Итоги голосования покажут, насколько изменилась расстановка политических сил в условиях пандемии коронавируса.
Bonn | Münsterplatz Bonn leeres Cafe

В Германии назвали размер штрафов за нарушения частичного локдауна 24.03.2020

Ландтаг Северного Рейна - Вестфалии одобрил наказания за нарушение правил, введенных в связи с пандемией коронавируса. Предусмотрены штрафы до 25 000 евро.
04.03.2020 *** Bodo Ramelow of the Left Party (Die Linke) is sworn in as state prime minister at the Thuringia state parliament in Erfurt, Germany, March 4, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke

Кандидат Левой партии Рамелов вновь избран главой Тюрингии 04.03.2020

После политического скандала в Тюрингии премьер-министром этой федеральной земли вновь избран политик Левой партии Бодо Рамелов.
21.02.2020, Thüringen, Erfurt: Bodo Ramelow, früherer Ministerpräsident von Thüringen, steht lachend im Thüringer Landtag. In der Thüringer Regierungskrise ist ein Durchbruch erzielt worden. Linke, SPD und Grüne einigten sich mit der CDU auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März. Die vier Parteien verständigten sich auch auf eine Neuwahl des Parlaments am 25. April 2021. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В ХДС критикуют решение поддержать Бодо Рамелова в Тюрингии 23.02.2020

Руководство ХДС считает поддержку в Тюрингии кандидата от Левой партии Бодо Рамелова отказом от своих убеждений. Альтернативным решением политического кризиса называются досрочные выборы в федеральной земле.
21.02.2020, Thüringen, Erfurt: Bodo Ramelow, früherer Ministerpräsident von Thüringen, steht lachend im Thüringer Landtag. In der Thüringer Regierungskrise ist ein Durchbruch erzielt worden. Linke, SPD und Grüne einigten sich mit der CDU auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März. Die vier Parteien verständigten sich auch auf eine Neuwahl des Parlaments am 25. April 2021. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В Тюрингии будет сформировано временное правительство меньшинства 22.02.2020

До новых выборов в ландтаг Тюрингии в апреле 2021 года обязанности премьер-министра федеральной земли будет исполнять Бодо Рамелов из Левой партии.
Leader of Czech far-right Freedom and Direct Democracy party (SPD) Tomio Okamura, member of the Finns Party Jussi Halla-aho, Austria's right-wing populist Freedom Party (FPOE) Harald Vilimsky, member of the Italy's far-right League party Marco Zanni, French far-right Rassemblement National (RN) President Marine Le Pen, co-leader of the Alternative for Germany (AfD) far-right party Joerg Meuthen, Belgian Flemish far-right Vlaams Belang (Flemish Interest) chairman Gerolf Annemans, French far-right Rassemblement National (RN) party General Secretary Nicolas Bay and member of the right-wing populist Danish People's Party (Dansk Folkeparti, DF) Peter Kofod attend a press conference at the European Parliament in Brussels, on June 13, 2019. - Far-right group Europe of Nations and Freedoms at the European Parliament will become the Identity and Democracy group with 73 MEPs, one of its members announced on June 12, 2013. (Photo by Aris Oikonomou / AFP) (Photo credit should read ARIS OIKONOMOU/AFP via Getty Images)

Тренд в ЕС: сотрудничество с правыми популистами больше не табу 17.02.2020

Во многих странах Европы правые популисты участвуют в работе правительства на национальном или региональном уровне. А в ландтаге немецкой Тюрингии благодаря их голосам оказался избранным земельный премьер-министр.
08.02.2020, Berlin: Eine Frau nimmt mit einem Schild auf dem steht NIE WIEDER! KEINE BÜHNE DER AFD bei einer Aktion gegen Rechts und den Vorkommnissen in Thüringen am Reichstag teil. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В "большой коалиции" призвали к новым выборам в Тюрингии 08.02.2020

Избрание Томаса Кеммериха на пост премьер-министра Тюрингии при поддержке правых популистов названо "непростительным процессом". Политик уже объявил о своей немедленной отставке.

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