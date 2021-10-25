Ландтаг - парламент федеральной земли в Германии

Ландтаг - земельный парламент в Германии. Высший орган законодательной власти федеральных земель ФРГ.
Ландтаг (Landtag) в Федеративной Республике Германия - региональный законодательный (представительский) орган власти, парламент федеральных земель. В городах Бремен и Гамбург, имеющих статус федеральных земель, региональный орган законодательной власти называется не Landtag, а Bürgerschaft (земельный парламент). Парламент Берлина, также имеющего статус федеральной земли, называется палатой представителей (Abgeordnetenhaus).
Депутаты ландтагов принимают законы, утверждают бюджет и выбирают главу земельного правительства (Landesregierung) - премьер-министра (Ministerpräsident). Парламентские выборы в федеральных землях Германии, за исключением Бремена, проходят каждые пять лет. Депутаты ландтага Бремена избираются каждые четыре года.
6 июня пройдут выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт. Их результаты интересуют всю ФРГ. Во-первых, это последнее голосование перед выборами в бундестаг. Во-вторых, всем интересно, сколько наберет здесь правопопулистская АдГ.
На выборах в ландтаги сразу двух земель партия Ангелы Меркель (ХДС) понесла серьезные потери. Основные причины: не слишком удачный менеджмент во времена пандемии и скандал с откатами за договора на медицинские маски, в котором оказались замешаны депутаты бундестага от ХДС.