Ландтаг - парламент федеральной земли в Германии

Ландтаг - земельный парламент в Германии. Высший орган законодательной власти федеральных земель ФРГ.

Ландтаг (Landtag) в Федеративной Республике Германия - региональный законодательный (представительский) орган власти, парламент федеральных земель. В городах Бремен и Гамбург, имеющих статус федеральных земель, региональный орган законодательной власти называется не Landtag, а Bürgerschaft (земельный парламент). Парламент Берлина, также имеющего статус федеральной земли, называется палатой представителей (Abgeordnetenhaus).



Депутаты ландтагов принимают законы, утверждают бюджет и выбирают главу земельного правительства (Landesregierung) - премьер-министра (Ministerpräsident). Парламентские выборы в федеральных землях Германии, за исключением Бремена, проходят каждые пять лет. Депутаты ландтага Бремена избираются каждые четыре года.