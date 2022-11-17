Почему в Берлине пройдут перевыборы в земельный парламент

Конституционный суд Берлина постановил провести перевыборы в столице Германии, указав, что хаос при голосовании в 2021 году мог повлиять на его исход. Бургомистра ждет борьба за сохранение поста.

Конституционный суд (КС) Берлина в четверг, 16 ноября, постановил, что в столице Германии должны быть проведены повторные выборы в земельный парламент. Судьи решили, что организационный хаос на сотнях избирательных участков по всему городу в сентябре 2021 года сделал то голосование недействительным.

Перевыборы в ландтаг Берлина и местные представительные органы должны быть проведены в течение 90 дней. Поскольку речь идет именно о перевыборах, а не о новых выборах, баллотироваться должны будут те же самые политики, которые выставляли свои кандидатуры год назад.

"Допущенные ошибки не могли быть исправлены другим способом"

"Выборы в городскую палату депутатов и районные собрания объявлены недействительными во всем (столичном. - Ред.) избирательном округе. Это необходимо сделать из-за многочисленности и серьезности допущенных нарушений", - заявила председатель Конституционного суда Берлина Людгера Зельтинг (Ludgera Selting), оглашая принятое судом решение. Зельтинг также отметила, что выборы были подготовлены настолько плохо, что "их успех заранее был под вопросом".

Вилько Цихт Фото: Wilko Zicht

Руководитель некоммерческой организации по наблюдению за выборами Wahlrecht Вилько Цихт (Wilko Zicht) называет решение суда правильным. "Демократия основана на том, что с результатами (выборов. - Ред.) соглашаются, а это возможно лишь в том случае, если им можно доверять, - пояснил Цихт DW. - Допущенные ошибки не могли быть исправлены другим способом". По его мнению, было бы несправедливо, если бы выборы были проведены повторно только в тех районах, где были обнаружены нарушения.

Цихт также считает, что решение КС должно укрепить, а не ослабить доверие к демократическим институтам: "Я думаю, что опасность была бы больше, если бы вердикт был другим. Тогда действительно можно было бы возмущаться тем, что после обнаруженных ошибок выборы не повторили".

Полный хаос на избирательных участках

26 сентября 2021 года в Берлине в один день прошли сразу четыре голосования - выборы в бундестаг, в земельные органы власти, в районные собрания, а также референдум о национализации недвижимости, которая находится в собственности у концернов, сдающих жилье в аренду. И хотя речь не шла о фальсификациях, на многих избирательных участках были проблемы с логистикой, поэтому повсеместно поступали сообщения о задержках и нарушениях, противоречащих избирательному законодательству.

На одних избирательных участках не хватило бюллетеней или же в них были указаны имена не тех кандидатов, на других бюллетени были небрежно ксерокопированы. Кое-где участки закрывались раньше положенного, а другие работали дольше, чем следовало. Поступали и сообщения о том, что волонтеры предлагали избирателям пройти внутрь вне очереди, если они готовы были проголосовать только на выборах в бундестаг.

Судьи Конституционного суда Берлина Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Хаос усугубился тем фактом, что в Берлине в тот же день проходил ежегодный международный марафон, затруднивший доступ избирателям к некоторым участкам. В результате через несколько дней после выборов глава земельной ЦИК подал в отставку.

Но оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) требует отставки и тогдашнего министра внутренних дел Берлина Андреаса Гайзеля (Andreas Geisel) - хотя с тех пор он поменял ведомство и в сейчас руководит земельным министерством строительства. Для отставки Гайзеля нет оснований, полагает Вилько Цихт: "Есть веская причина, по которой министр внутренних дел не участвует в организации выборов. Я не вижу, что какое-то из решений министра привело к нарушениям на выборах".

Итоги выборов в бундестаг остаются в силе

Вердикт суда не распространяется на выборы в федеральный парламент, на которых победили социал-демократы - партия канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Дело в том, полномочиями принимать решения о федеральных выборах обладает только сам бундестаг, так что вердикт берлинского суда ограничивается земельными и муниципальными выборами. В силе остаются и итоги референдума о социализации жилищных компаний, за которую проголосовало большинство его участников, - этот результат не был оспорен в суде.

Олаф Шольц Фото: Bundesregierung

Напомним, 10 ноября бундестаг принял решение о проведении повторных федеральных выборов в 431 из 2256 избирательных округов Берлина. Их итоги вряд ли окажут влияние на результат в масштабе всей страны, хотя один или два парламентария могут потерять свои мандаты.

Точная дата этих повторных выборов пока что не определена, поскольку данный вопрос все еще подлежит рассмотрению в Федеральном Конституционном суде в Карлсруэ, что, вероятно, займет несколько месяцев. Оппозиционные партии, консервативный ХДС и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), могут подать иск о проведении повторных выборов в бундестаг в еще большем количестве столичных округов.

Бургомистру Берлина предстоит борьба за сохранение поста

Перевыборы в берлинский ландтаг, очевидно, окажут серьезное влияние на земельное правительство: их результаты определят не только состав земельного парламента, но и, возможно, нового победителя в борьбе за пост столичного бургомистра. Нынешняя градоначальница Франциска Гиффи (Franziska Giffey) - член Социал-демократической партии (СДПГ) - возглавляет в ландтаге коалицию социал-демократов с "зелеными" и Левой партией.

Бургомистру Берлина Франциске Гиффи предстоит борьба за сохранение своего поста Фото: Emmanuele Contini/imago images

Однако, согласно последним опросам общественного мнения в Берлине, СДПГ идет тут вровень с "зелеными" и ХДС в том, что касается симпатий избирателей. Если на повторных выборах победят "зеленые", бургомистром (вероятно, во главе той же коалиции с СДПГ и Левой партии) станет Беттина Яраш (Bettina Jarasch) - ныне министр транспорта в кабинете Гиффи. Это повлияет и на состав бундесрата, верхней палаты немецкого парламента, в которой заседают представители 16 федеральных земель.

В Конституционный суд Берлина всего было подано около 35 исков по поводу выборов 2021 года, но в итоге к рассмотрению были приняты только четыре: от земельной ЦИК, от правительства Берлина, а также от Левой партии и от АдГ. Судьи решили, что эти иски охватывают все аспекты прочих поданных жалоб. Повторные земельные выборы - большая редкость в Германии, но не беспрецедентный случай: в 1991 году пришлось провести перевыборы в Гамбурге после того, как суд установил, что ХДС нарушила правила отбора своих кандидатов.

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