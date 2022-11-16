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Члены Конституционного суда БерлинаФото: Annette Riedl/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Суд постановил провести перевыборы в ландтаг Берлина

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Проверка выявила нарушения, которые могли повлиять на исход голосования. По заключению Конституционного суда Берлина, выборы были подготовлены столь плохо, что их успех заранее был под вопросом.

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Выборы в земельный парламент Берлина  2021 года должны быть повторены в полном объеме. "Выборы в городскую палату депутатов и районные собрания депутатов объявлены недействительными во всем избирательном округе. Это необходимо из-за многочисленности и серьезности допущенных нарушений", - сообщила председатель Конституционного суда Берлина Людгера Зельтинг (Ludgera Selting) в среду, 16 ноября, оглашая принятое судом решение.

По словам Зельтинг, суд нашел допущенные нарушения столь грубыми, что они могли повлиять на исход голосования. Председатель суда указала, что под вопросом результаты голосования по партийным спискам во всех 78 избирательных округах. Зельтинг также отметила, что выборы были подготовлены настолько плохо, что "их успех заранее был под вопросом".

Многочисленные нарушения

26 сентября 2021 года в Берлине параллельно с выборами в земельный парламент и районные собрания депутатов проходили выборы в бундестаг и референдум о национализации недвижимости, принадлежащей концернам, сдающим жилье в аренду. В этот день в Берлине также состоялся марафон, для проведения которого было заблокировано много улиц.

Голосование 26 сентября было омрачено большим количеством сбоев - не хватало избирательных бюллетеней, избирательные участки временно закрывались или оставались открытыми дольше, чем положено, перед многими участками выстраивались длиннейшие очереди. В результате в Конституционный суд Берлина было подано большое количество жалоб, в которых оспаривались результаты голосования.

Перевыборы в земельный парламент Берлина и районные собрания депутатов должны быть проведены в течение 90 дней. В качестве возможной даты назвали 12 февраля 2023 года. Поскольку речь идет о перевыборах, а не о новых выборах, баллотироваться должны те же самые политики, которые выставляли свои кандидатуры в 2021 году. Это второй случай в истории ФРГ, когда выборы в земельный парламент объявляются недействительными. В 1991 году нечто подобное произошло в Гамбурге.

Повторные выборы в бундестаг на ряде избирательный участков в Берлине 

Германский бундестаг 10 ноября, проголосовал за повторные парламентские выборы на 431 избирательном участке Берлина. Тем самым бундестаг голосами депутатов от правящей коалиции поддержал соответствующую рекомендацию избирательной контрольной комиссии о частичных перевыборах в Берлине в связи с многочисленными ошибками и сбоями на выборах в бундестаг в сентябре 2021 года.

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