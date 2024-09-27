Бедлам в ландтаге Тюрингии: правые популисты рвутся к власти

"Альтернатива для Германии" на примере первого заседания тюрингского ландтага продемонстрировала, на что она способна, став сильнейшей парламентской фракцией.

Наглядное представление о том, какую пагубную роль могут сыграть правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) для немецкого парламентаризма, жители Германии смогли получить на примере неудачной попытки провести первое учредительное заседание нового состава ландтага Тюрингии, избранного на выборах 1 сентября. Заседание было прервано до предстоящей субботы после разразившегося скандала. А решение о том, как именно оно будет дальше проходить, пришлось принимать земельному Конституционному суду.

Самая большая фракция - у АдГ

На тех выборах больше всего голосов избирателей - 32,8% - получила АдГ. Эта партия признана в этой федеральной земле ведомством по охране конституции однозначно правоэкстремистской. А лидера земельной партийной организации Бьёрна Хёкке (Björn Höcke) судебным решением разрешено называть фашистом.

В ландтаге Тюрингии Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Сформировав в ландтаге Тюрингии самую большую фракцию (32 депутата из 88), правые популисты, согласно местному парламентскому регламенту, получили и исключительное право в первых двух турах предлагать кандидата на пост спикера. Только после его избрания ландтаг может считаться учрежденным, что является предпосылкой для формирования земельного правительства.

Чтобы не допустить представителя АдГ на влиятельную должность парламентского спикера, депутаты из четырех других фракций попытались 26 сентября, в самом начале заседания, внести предложения по изменению регламента с тем, чтобы уже в первом туре иметь возможность предлагать своих кандидатов в спикеры. Но не тут-то было.

Роль старейшего депутата в парламенте

По давней немецкой традиции, первое заседание нового состава парламента открывает и проводит процедуру голосования по избранию его спикера самый пожилой депутат.

Юрген Тройтлер из АдГ "случайно" оказался старейшим депутатом ландтага Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

А им в ландтаге Тюрингии оказался тоже представитель АдГ - 73-летний Юрген Тройтлер (Jürgen Treutler). Собственно, именно его преклонный возраст, согласно журналистскому расследованию газеты Welt, и стал главной причиной, по которой правые популисты вообще выдвинули Тройтлера своим кандидатом на земельных выборах. Они понимали, какую роль он призван сыграть при избрании спикера ландтага.

Юрген Тройтлер, явно превышая свои полномочия, не давал возможность депутатам других фракций вносить предложения по повестке дня и регламенту, то и дело объявлял выговоры за критические реплики с мест, требовал отключить все микрофоны, кроме своего, не посчитал нужным даже просто установить наличие кворума в зале, периодически прерывал заседание и в конце концов объявил перерыв до субботы.

"Атака на парламентаризм"

"Это была атака на права парламентариев, на конституцию и на каждого депутата в отдельности", - прокомментировал царивший в ландтаге хаос председатель фракции консерваторов Марио Фогт (Mario Voigt). По его словам, Тройтлер - всего лишь "кукла" Бьёрна Хёкке и "в открытую" получал и выполнял его "приказы".

Бьёрн Хёкке был явно доволен происходящим Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

"Мы стали свидетелями того, как демократически избранные депутаты лишаются их прав, - написал в сети Х уходящий со своего поста премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) из Левой партии. - Меньшинство берет в заложники большинство с помощью "случайно" старейшего депутата".

Многие в Германии вспоминают в этой связи тот факт, что именно с Тюрингии начала свое победное шествие во власть гитлеровская партия НСДАП. После выборов в декабре 1929 года нацисты здесь впервые вошли в земельное правительство.

Судьбу ландтага решил Конституционный суд Тюрингии

По оценке правоведа, эксперта по конституционным вопросам Михаэля Бреннера (Michael Brenner) из университета в Йене, АдГ использовала первое заседание ландтага для того, "чтобы прощупать пределы возможного, а также поглумиться над демократией, регламентом и конституцией Тюрингии".

Бреннер назвал поведение Тройтлера "инсценировкой" и нарушением принципа свободы депутатского мандата. "Такой мандат, - напомнил профессор, - включает в себя право участвовать в парламентском процессе, вносить предложения и выступать с речами".

Дальнейшую судьбу нового ландтага Тюрингии пришлось решать земельному Конституционному суду, в который со срочным иском обратились консерваторы. Как и ожидали наблюдатели, судьи обязали председательствующего на учредительном заседании ландтага его старейшего депутата Юргена Тройтлера допустить и поставить на голосование предложения депутатов различных фракций об изменении регламента.