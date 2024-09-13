Венгрия станет образцом миграционной политики для ЕС?

Венгрия уже много лет игнорирует европейское законодательство о предоставлении убежища. Но ее позиция - меньше миграции, больше контроля - теперь может найти определенную поддержку в ЕС.

Германия с 9 сентября ввела временный контроль на всех сухопутных границах, чтобы выявить нелегально въезжающих в страну мигрантов и лиц, ищущих убежища. Эти мероприятия являются частью "значительного поворота" в политике предоставления убежища, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в бундестаге в среду.

Однако возвращения соискателей убежища в Австрию, Польшу или Францию прямо на границах ФРГ по-прежнему не предусмотрено. Таким образом, правящая коалиция не пошла навстречу требованиям крупнейшей оппозиционной фракции в бундестаге в лице Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). По мнению министра внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser), прямая высылка нарушила бы действующее в Европейском Союзе законодательство о предоставлении убежища и так называемые Дублинские соглашения.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в бундестаге Фото: Sean Gallup/Getty Images

Орбан поддерживает ужесточение миграционной политики ФРГ

Возобновление пограничного контроля на всех сухопутных границах Германии уже получило одобрение из Будапешта, от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который годами пытается остановить любую миграцию в свою страну из-за пределов ЕС. Используя хэштег StopMigration, Орбан с сарказмом обратился к Шольцу в социальной сети Х: "Добро пожаловать в клуб!". Какой клуб имеет в виду национал-консервативный глава венгерского правительства, он не пояснил.

Впрочем в области политики предоставления убежища Орбан в ЕС является единственным членом клуба "Стоп-миграция". Венгрия уже много лет систематически нарушает европейское законодательство - и суд ЕС с 2015 года неоднократно отмечал это. Только в июне 2024 года суд наложил на Будапешт штраф в размере 200 миллионов евро за отказ Орбана выполнить вынесенное ранее решение: суд призвал изменить практику приема заявлений о предоставлении убежища только в посольствах Венгрии в Сербии или Украине. Согласно законодательству ЕС, лица, ищущие убежища, должны иметь возможность подать прошение непосредственно на границе.

Однако премьер-министр не принимает вынесенное в Люксембурге судебное решение, а также отказывается выплатить штраф. Ожидается, что в ответ на это Еврокомиссия уже в сентябре сократит выплаты Будапешту из бюджета ЕС. Кроме того, за каждый день просрочки выполнения решения суда ЕС должен быть выплачен штраф в размере одного миллиона евро.

Орбан настаивает на праве Венгрии самой решать миграционный вопрос

Со своей стороны, Виктор Орбан продолжает настаивать на том, что Венгрия может самостоятельно принимать решения о своей иммиграционной политике и политике предоставления убежища. Выступая недавно на дискуссионном мероприятии в Италии, Орбан заявил, что он против смешения различных цивилизаций. "Некоторые вещи не должны решаться в Брюсселе. Кто может определить, должно ли государство жить с мигрантами или нет? Это должны решать народ и избранные лидеры, а не империалистический центр принудительной интеграции", - сказал Орбан, чья страна в соответствии с принципом ротации по иронии судьбы в данный момент является председателем Совета ЕС. Однако премьер Венгрии, имеющей значительные дефициты в области верховенства права, упускает из виду, что в ЕС политика предоставления убежища регулируется исключительно европейским, а не национальным законодательством.

Нелегалы пытаются пересечь границу Сербии и Венгрии Фото: Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия перекрыла свою границу с Сербией, которая одновременно является внешней границей ЕС, забором и колючей проволокой. Непосредственно на границе в нейтральной зоне венгерские власти создали транзитные зоны, где просители убежища в некоторых случаях задерживались на время судебного разбирательства на несколько месяцев. Суд ЕС признал и эту практику Будапешта незаконной и отменил ее. Но, так или иначе, Орбан добился своей цели. В 2023 году Венгрия предоставила убежище только пяти соискателям. В настоящее время рассматривается 15 дел о предоставлении убежища.

Меньше мигрантов, больше контроля

Таким образом, число прибывающих в Венгрию лиц, ищущих убежища, крайне низкое. Федеральный канцлер Германии также хотел бы значительного снижения миграционного потока. В мае 2024 года в Германии находилось на рассмотрении 365 тысяч ходатайств о предоставлении убежища. "Мы должны иметь возможность выбирать тех, кто приедет в Германию. Я прямо говорю об этом здесь. Одним из шагов для достижения этого является взятие под контроль нелегальной миграции, сокращение числа тех, кто приезжает в Германию нелегально. И возвращение тех, кто не может остаться", - сказал Олаф Шольц, выступая в бундестаге 11 сентября.

Таким образом тенденция в миграционной политике Германии идет в направлении позиции Венгрии - это обеспечение большего контроля и меньшего числа мигрантов. Однако средства достижения этого в двух странах несопоставимы.

Рассмотрение прошений об убежище - за пределами ЕС

Лагерь для беженцев на греческом острове Кос Фото: Aris Messinis/AFP/Getty Images

На европейском уровне государства-члены ЕС (включая Венгрию) приняли "миграционный пакт", целью которого, по словам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон, является сокращение числа прибывающих и увеличение числа репатриаций и депортаций. Основное право на убежище остается незыблемым, но процедуры его предоставления должны быть ускорены и, по возможности, перенесены за пределы ЕС, в закрытые центры, схожие с венгерскими транзитными зонами. Перегруженные страны на границах ЕС - такие, как Греция или Италия - должны получить возможность перенаправлять соискателей убежища в другие страны Евросоюза. Но поскольку это потребовало бы солидарности всех членов ЕС и гарантий принятия соискателей убежища, Венгрия теперь отвергает миграционный пакт и отказывается применять его. Состоять в этом "клубе" премьер-министр Венгрии категорически не хочет.

Более того, Орбан угрожает перевезти на автобусах в столицу Бельгии тех немногих просителей убежища и беженцев, которые еще могут добраться до Венгрии, и высадить их там перед учреждениями ЕС. Еврокомиссия во вторник резко отвергла эту угрозу как нарушение всех правил.

Соседи Германии критикуют ужесточение миграционной политики ФРГ

Но и новые меры пограничного контроля в Германии вызывают критику со стороны других политиков ЕС. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "неприемлемым" возможное возвращение в эту страну мигрантов сразу от границ ФРГ. Юридически оно возможно, если лицо, которому отказано во въезде, не подает заявление на получение убежища в Германии и не может предъявить действующую визу.

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер также заявил, что, если Германия примет меры по отправке большого числа иммигрантов обратно через общую границу, Австрия сделает то же самое, направляя больше людей на восток, в сторону Балкан. Новое немецкое толкование процедуры предоставления убежища, по его словам, является "своеобразным".