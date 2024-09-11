Канцлер понял: из-за миграции он может скоро потерять власть

Нет в сегодняшней Германии более важной темы, чем миграция. Если у кого-то еще были сомнения, то прошедшие в бундестаге 11 сентября дебаты их окончательно развеяли. Вообще-то в парламенте на этой неделе идет обсуждение бюджета ФРГ на 2025 год, и на повестке дня стояла традиционная программная речь канцлера об основных направлениях правительственной политики на следующий год и ее обсуждение лидерами парламентских партий и фракций. Однако "это сегодня ненормальные бюджетные дебаты", признал в своем выступлении представитель либеральной СвДП Кристиан Дюрр (Christian Dürr). К этому времени канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) уже выступил, и больше половины своей примерно получасовой речи он говорил о миграции, только о миграции.

Необычно эмоциональный Олаф Шольц

А начал он с итогов состоявшихся 1 сентября выборов в восточногерманских федеральных землях Саксония и Тюрингия, и это тоже было необычно, ведь предстояло обсуждать федеральные задачи, а не региональные проблемы. Однако эти выборы резко усилили правых и левых популистов и серьезно ослабили позиции трех партий правящей коалиции. Правда, социал-демократ Шольц указал только на правопопулистскую "Альтернативу для Германии" (АдГ), отметив, что эта партия "вредит нашей стране".

Зал заседаний бундестага во время выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца 11 сентября 2024 года Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

К тому же 22 сентября предстоят выборы в еще одной восточногерманской земле, в Бранденбурге, и немало политических наблюдателей считает: в случае очередного значительного политического поражения правящих партий может остро встать вопрос об отставке Шольца и развале его коалиции, стремительно теряющей популярность. Так что большая речь на бюджетных дебатах в парламенте, которые всегда подробно освещаются СМИ, была для канцлера едва ли не последней возможностью переломить настроения в стране перед столь важным голосованием.

Поэтому он сосредоточился не на экономике и на финансах, а на миграции, осознав, что именно она больше всего волнует сейчас избирателей. Именно поэтому он говорил необычно эмоционально, наступательно, полемически. Было видно: он борется. Борется за то, чтобы остаться у власти.

Вслед за канцлером на этой теме сосредоточились и другие ключевые выступающие. При этом речь шла исключительно о нелегальной миграции, о неконтролируемом притоке в страну иностранцев, которые затем просят убежище и по ходу рассмотрения их прошения получают социальное пособие. Сам принцип предоставления политического убежища ораторами не оспаривался.

Никто не спорит: трудовые мигранты ФРГ нужны

Первым это четко дал понять Шольц: "Наша страна предоставляет защиту тем, кого политически преследуют, это записано в нашем Основном законе и это не обсуждается". Не оспаривалась в ходе дебатов и необходимость трудовой миграции, привлечения в страну квалифицированных кадров.

"В мире нет ни одной страны с сокращающимся трудоспособным населением, которая переживала бы экономический рост", - напомнил Шольц. Стране нужен приток иностранцев, однако "это не означает, что приехать может любой желающий, мы должны иметь возможность выбирать тех, кто приедет в Германию", подчеркнул канцлер и в качестве положительного примера привел опыт США, Канады и Австралии, что для немецкого социал-демократа довольно нетипично.

Но если иностранцы вносят вклад в развитие страны, они должны иметь здесь и право голоса, указал Шольц, защищая принятый его коалицией закон, разрешающий предоставлять гражданство ФРГ, не требуя при этом, как раньше, отказа от прежнего гражданства.

Выступает сопредседатель АдГ Тино Хрупалла Фото: Liesa Johannssen/REUTERS

За изменение структуры миграции ратовал и Кристиан Дюрр из либеральной партии СвДП, входящей в нынешнюю правящую коалицию: "Должно стать проще приезжать в Германию, чтобы работать, чем приезжать в Германию, чтобы не работать". Даже сопредседатель АдГ Тино Хрупалла (Tino Chrupalla), партии с ярко выраженными ксенофобскими настроениями, отметил, что он - за прицельную миграцию, но против "миграции в социальные системы".

"Германия должна оставаться открытой и дружелюбной по отношению к иностранцам страной", - заявил и председатель оппозиционного консервативного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Его партия против ксенофобии, подчеркнул он и трижды повторил: "Я заявляю об этом четко и недвусмысленно". Но нельзя, по его словам, закрывать глаза на то, что доля иностранцев, которые долго не могут интегрироваться, слишком велика и что есть незначительное меньшинство, состоящее главным образом из молодых мужчин, которое не хочет жить по принятым в Германии правилам.

Острая полемика с личными выпадами - в бундестаге

До этого Олаф Шольц, перечисляя те меры, которое его правительство уже приняло для решения проблемы миграции, указал и на высылку в Афганистан осужденных в Германии афганских правонарушителей, и на вновь введенный в ФРГ пограничный контроль.

Выступает Катарина Дрёге от партии "зеленых" Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Исламизм является одной из крупнейших угроз для нашего общества", - указала, в свою очередь, сопредседательница фракции входящей в правительство партии "зеленых" Катарина Дрёге (Katharina Dröge). Она, как и канцлер, тоже посвятила значительную часть своей речи теме миграции, однако сделала упор на необходимости проявлять сострадание к тем, кто спасается от войны, преследований и насилия: "Надо различать между террористами и их жертвами".

Конкретно об украинских беженцах или мигрантах никто в ходе дебатов в бундестаге не говорил, хотя Фридрих Мерц напомнил, что из 5,6 млн получателей социального пособия Bürgergeld, которое предоставляется и гражданам Украины, 4 млн являются трудоспособными. Консервативный блок ХДС/ХСС уже поднимал тему выплаты украинцам данного пособия.

Выступление лидера ХДС привлекло повышенное внимание, ведь он является вероятным кандидатом консерваторов на пост канцлера ФРГ. Фридрих Мерц стремился создать впечатление зрелого государственного деятеля, его речь была куда менее полемичной, чем у Олафа Шольца, хотя совсем без полемики тоже не обошлось - таковы законы парламентских дебатов.

Особенно острая полемика, даже с личными выпадами в адрес друг друга, разгорелась вокруг вопроса, как расценивать произошедший накануне отказ консервативного блока ХДС/ХСС продолжать переговоры с правительством о срочных мерах по ограничению миграции. Оппозиция упрекала правящую коалицию в нежелании предпринимать решительные шаги и, прежде всего, сразу на границе отправлять обратно нелегальных мигрантов, Шольц и партнеры обвиняли критиков, что те специально сорвали переговоры, предложив нереальные и неприемлемые для соседних с Германией стран решения.

Фридрих Мерц: "Поддержка Украины - наш долг"

Лидер консервативной партии ХДС Фридрих Мерц Фото: Annegret Hilse/REUTERS

Фридрих Мерц начал свое выступление с того, что четко расставил политические акценты. Он напомнил, что 11 сентября 23 года назад Нью-Йорк и Вашингтон подверглись нападению террористов, что вот уже два с половиной года полыхает развязанная Россией большая война против Украины и что 7 октября прошлого года террористы ХАМАС напали на Израиль. "Необходимо вновь и вновь напоминать, на чьей мы стороне", - подчеркнул возможный будущий канцлер Германии. "Поддержка Украины остается нашим долгом", - заявил он и не без сарказма отозвался об "элегантной риторике про дипломатию" социал-демократов.

Олаф Шольц в ходе своего выступления, действительно, указал на то, что настало время "прощупывать возможности" для мирных переговоров, однако эту фразу можно было воспринять и всего лишь как жест в сторону пацифистски настроенных однопартийцев и восточногерманских избирателей. В то же время он счел нужным вновь напомнить, что именно Россия развязала эту войну и что "это правильно - поддерживать Украину так долго, как потребуется".

Но будет ли и дальше проводить в Берлине такую политику именно Олаф Шольц, твердой уверенности после нынешней полемики в бундестаге нет. Бюджетные дебаты всегда сопровождаются острыми формулировками, это ритуал парламентской демократии. Однако на этот раз выпады оппозиции в адрес канцлера и его правительства звучали как-то особенно жестко: "Вы - часть структурных проблем в этой стране", "Вы - канцлер упадка", "Вы - правительство без народа", "При вашем правительстве мы не сможем вновь гордиться нашей страной".