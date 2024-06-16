Политики блока ХДС/ХСС выступили против соцпомощи украинцам

Политики оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС подвергли критике выплату Германией социальных пособий годным к военной службе гражданам Украины, ранее бежавшим в ФРГ от агрессивной войны России против их страны. В частности, об этом изданиям редакционной сети Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в воскресенье, 16 июня, заявил один из представителей блока, министр внутренних дел земли Бранденбург Михаэль Штюбген (Michael Stübgen). "Говорить о предоставлении максимальной поддержки Украине и одновременно субсидировать военнообязанных украинцев, которые бежали из страны, - неуместно", - отметил он.

Штюбген высказал мнение, что предоставление социальной помощи не позволяет беженцам работать, ведь до сих пор уровень занятости украинцев низкий. "Независимо от этого, решение о предоставлении украинцам "денег для граждан" показало себя как принципиально ошибочное", - заявил он. Политик согласился также с министром внутренних дел Баварии Йоахимом Херрманом (Joachim Herrmann), который несколько дней назад поднял те же вопросы с намерением обсудить их на следующей конференции министров внутренних дел 19-21 июня в Потсдаме.

Со мнением Штюбгена солидарен и управляющий делами фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei). В газете издательской группы Funke Mediengruppe он призвал изменить гражданские льготы для украинцев, в том числе коснувшись вопросов трудоустройства украинских женщин. "Тот факт, что количество украинских женщин, которые ищут работу в Германии, поразительно мало, показывает, как остро нуждается в реформе поддержка военных беженцев", - сказал он, отметив, что большинство украинских женщин, нашедших убежище в соседних с ФРГ странах, уже давно работают.

Урезать пособия неработающим украинцам в ФРГ призывали и ранее

Размер социального пособия для украинских беженцев в Германии следует привязать к их готовности трудоустроиться. Эту позицию Немецкого союза городов и общин (НСГО) выразил его глава Андре Бергхеггер (Andre Berghegger) в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung 24 февраля, во вторую годовщину войны РФ против Украины.

Бергхеггер призвал предлагать украинским беженцам вакансии. Тем же, кто без уважительной причины откажется от выхода на работу, нужно сокращать пособия, считают в НСГО: "Тот, кто может исполнять приемлемую работу, должен на нее соглашаться. Тот, кто этого не делает, будет получать от государства меньше денег".

Украинские беженцы в Германии

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия приняла 1,14 млн беженцев из этой страны. Из них, по данным центрального реестра иностранцев ФРГ, 682 тысячи - женщины и девочки, около 458 тысяч - мужчины и мальчики, а почти 350 тысяч - несовершеннолетние. При этом, как сообщило в середине февраля 2024 года агентство AFP, около 321 тысячи украинских беженцев, прибывших в ФРГ после начала войны, к тому моменту больше там не жили. При этом нет статистических данных, сколько из них вернулись в Украину и сколько переехали в другие страны.

По данным RND, сейчас в ФРГ живут около 256 тысяч украинцев мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Пособие Bürgergeld в Германии

Решением правительства ФРГ украинцы в Германии были приравнены ко всем прочим жителям Германии, имеющими право на так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld). С 2024 года размер Bürgergeld составляет 563 евро в месяц. В домохозяйстве из двух взрослых пособие повысили с 451 евро до 506 евро на человека в месяц, к тому же в семьях с детьми до 6 лет детям полагаются впредь 357 евро, подросткам до 14 лет - 390 евро, а несовершеннолетним до 18 лет - 471 евро. Дополнительно оплачиваются жилье и коммунальные услуги.

По данным немецких властей, Bürgergeld получают примерно 700 тысяч украинцев в Германии, в том числе около 480 тысяч - в трудоспособном возрасте.