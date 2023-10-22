Домой на протезах. Как семья из Краматорска вернулась из США

Семья Степаненко, пострадавшая во время обстрела в Краматорске, вернулась из США в Украину. Год мать и дочь, лишившиеся ног, проходили протезирование и реабилитацию в Сан-Диего. DW встретилась со Степаненко во Львове.

"Казалось, что все закончилось", - такими словами Наталья Степаненко вспоминает 8 апреля 2022 года. Женщина вместе с дочерью Яной и сыном Ярославом убегала от войны. Они втроем пытались уехать из Краматорска в день, когда Россия нанесла ракетный удар по местному вокзалу. Тогда 11-летняя Яна и ее мама Наталья получили тяжелые ранения - девочка потеряла обе ноги, мама - одну ногу. Единственный, кто уцелел после трагедии, - Ярослав. С того момента мальчик стал главной поддержкой для мамы и сестры.

С протезами из США домой в Украину

Больше года Степаненко провели в Сан-Диего, где проходили протезирование в одной из лучших клиник США. Наталья заново училась ходить на одном протезе, а Яна - сразу на двух. "Трудно было сначала, конечно, но потом как-то постепенно привыкли. Яночка начала ходить на протезах, но впоследствии ее пришлось прооперировать. Ведь после операций, которые ей делали в Украине, Яночке где-то немного закрутили нерв. У нее начались боли. Поэтому в США решили вмешаться. 4 ноября 2022 года ее прооперировали", - рассказывает Наталья.

Наталья и ее дочь Яна получили протезы и прошли реабилитацию в США

Однако, несмотря на все испытания, Яна с улыбкой вспоминает пребывание в Соединенных Штатах. Девочка с увлечением рассказала DW об "американских горках", на которых каталась вместе с мамой, о новых друзьях из Сан-Диего и океане, который увидела впервые в жизни. Впрочем, говорит, постоянно скучала по Украине и следила за новостями.

И хотя Степаненко имели возможность остаться в Соединенных Штатах, они все же решили вернуться домой. "По своему языку скучали, по своей земле, по людям. Знаете, даже по хлебу скучали. Мы покупали там сало, но оно не сравнится с нашим. Как только мы вернулись в Украину, я сразу купила и сало, и мясо ", - рассказывает Наталья.

Полумарафон на протезах

После протезирования и реабилитации Наталья и Яна уверенно ходят. Более того - 3 сентября Яна пробежала свой первый полумарафон. Вместе с украинцами, получившими ранения на фронте, девочка одолела специальную дистанцию протяженностью 70 м. Кроме того, Яна стала лицом кампании по сбору средств на реабилитационное отделение Unbroken kids, которое будет работать на базе больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова. Там будут помогать восстанавливаться детям после осколочных ранений, минно-взрывных травм, ампутаций, ожогов и нейротравм.

Во время ракетного удара РФ по вокзалу Краматорска мама и дочь Степаненко лишились ног

Сегодня Степаненко живут во Львове, где Яна готовится к замене протеза. Новый протез для девочки должны изготовить в мастерской реабилитационного центра "Незламні". Протезы придется менять каждый год, пока Яна не перестанет расти. "В связи с тем, что Яночка растет, ее форма тела постоянно меняется, меняется форма ног. Ей нужно будет еще несколько раз менять ее протезы. Сейчас у нее наступил именно тот период времени, когда нужно снимать новые мерки и начинать процесс изготовления новых протезов, которые, я надеюсь, прослужат ей потом еще год", - объясняет медицинский директор детской больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова Зоряна Иванюк.

Трагедия одной семьи

В результате полномасштабного вторжения России в Украину Наталья и Яна потеряли не только ноги, но и самых близких людей. В преддверии полномасштабного вторжения России Степаненко жили своей привычной жизнью. "Сначала мы проживали в Новоселовке, это рядом с нашим Нью-Йорком в Донбассе. Потом мы купили дом в Нью-Йорке. В 2016 году мы переехали, дети пошли сначала в садик, потом - в школу. Жили себе, все было нормально. Дети росли, бегали, гуляли, ездили к бабушке нашей в Новоселовку", - вспоминает Наталья.

Сейчас нет ни дома, ни бабушки. Мама Натальи погибла в прошлом году во время российских обстрелов. Тогда снаряд армии РФ попал в дом семьи Степаненко. Кроме того, война забрала и любимого Натальи, воевавшего в рядах ВСУ еще до полномасштабного вторжения. "Он с 2015 года воевал. Тогда мы и познакомились. Потом в 2016-2017 годах он в военкомате служил. И только в январе 2022-го у него контракт закончился. 29 января он приехал домой. Я думала, что он месяцев пять побудет дома, отдохнет, а потом уже пойдет на какую-нибудь работу. А тут началась война", - рассказывает Наталья.

Однако, несмотря на все испытания, Степаненко верят, что настанет день, когда они смогут наконец вернуться домой. Потому что хоть они и побывали в США, но больше всего мечтают вернуться в свой украинский Нью-Йорк.

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