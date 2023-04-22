Украинские беженцы в США: когда система приема дает сбои

Спасающиеся от войны украинцы могут въехать в США лишь при наличии местного спонсора (поручителя). Это оставляет лазейки для мошенничества и эксплуатации беженцев. Подробности - у DW.

Через два месяца после российского вторжения в Украину власти США запустили гуманитарную программу Uniting for Ukraine. Согласно ее положениям, украинские беженцы могут въехать в Америку на два года, если у них есть так называемый спонсор - человек, там проживающий, готовый предоставить жилье и помочь финансово. На таких условиях за последний год в страну прибыли около 130 тысяч украинских граждан, но не все из них хорошо обустроились. Почему - у DW.

Подальше от Путина

Когда Анна (имя изменено), будучи на шестом месяце беременности, бежала от войны из Украины, ей хотелось уехать как можно дальше. Поэтому выбор пал на Америку. "Я знала точно, что туда Путин не доберется," - вспоминает она, покачивая коляску с новорожденной дочерью в небольшом городе недалеко от Сан-Франциско. Однако в США ее ожидали новые испытания.

Джо Байден Фото: Patrick Semansky/AP/picture alliance

Когда администрация президента Джо Байдена объявила программу Uniting for Ukraine, многие американцы вызвались поручиться даже за незнакомых им людей - и в Сети стали появляться платформы для поиска спонсоров. В мае 2022 года Анна, как и десятки тысяч украинцев, опубликовала пост о себе в одной из таких групп. Через пару дней ей ответила одна американская семья. "Они обещали сделать все документы, говорили, что помогут подготовиться к родам, что мы сможем жить у них в доме и мне с ребенком будет там хорошо, - продолжает Анна. - Я тогда даже подумать не могла, что мне придется фактически бежать от них".

Как только беременная украинка приехала в семью, ее, не спрашивая согласия, стали почти ежедневно возить по церквям и рассказывать прихожанам о ее судьбе: "Каждый раз после того, как меня "презентовали", люди приносили им (ее спонсорам. - Ред.) конверты. Уже потом я стала догадываться, что в них были деньги".

Беженку использовали как инструмент для сбора пожертвований

Как выяснилось позже, деньги собирались на ремонт старого заброшенного поместья, в котором поручители, по их утверждению, намеревались поселить до 20 украинских беженцев. Правда, исходя из записей на странице спонсоров в Facebook, выясняется, что дом они купили еще 7 лет назад. И уже тогда запускали краудфандинговую кампанию для его реставрации, но не с целью помощи нуждающимся, а под предлогом "сохранения исторического наследия". Тогда собрать нужные средства, судя по всему, не удалось, и семья начала новый сбор.

Помимо сбора денег Анну, по ее словам, вовлекли и в сам ремонт: "Они просто вручали инструменты и говорили, что сегодня мы красим стены или моем окна". Отказываться женщина не решалась - с одной стороны, из благодарности, с другой - из-за полной зависимости от спонсоров. Они, добавляет украинка, при этом долго отказывались помогать ей с документами для социальных выплат, а когда бумаги все же оформили, то не давали ими свободно распоряжаться, решая сами, что покупать, а чего - нет. И даже визиты к гинекологу всегда проходили напряженно: поручители, говорит Анна, не хотели возить ее к врачу, настаивая на домашних родах.

Беженцы и волонтеры пьют чай в шелтере, который украинцам предоставила церковь в Южной Калифорнии Фото: Tatjana Schweizer/DW

Отношения с ними сильно ухудшились, когда после рождения дочери Анна отказалась ездить в церковь: "Мне неприятно было давить на жалость и выступать мученицей". Спонсоры после этого обвинили едва говорящую по-английски украинку в том, что она необщительна и не уважает их семью. Женщину переселили в "украинский дом", в котором не было туалета и горячей воды, перестали приглашать на ужин: "Мне нельзя было есть свежие продукты, мне всегда говорили доедать остатки. Поэтому я питалась одной лишь овсянкой".

Анна чувствовала постоянное напряжение и недовольство со стороны спонсоров и фактически перестала выходить из комнаты. Тогда хозяйка, по словам беженки, стала говорить, что заберет у нее право опеки над дочерью, так как украинка якобы ведет себя замкнуто и может страдать депрессией. После этого, делится Анна, она собрала свои вещи и с помощью волонтеров переехала в приют для женщин и детей в Калифорнии.

С ребенком, без денег и крыши над головой

И там познакомилась с Ксенией, которая оказалась на улице с двухлетней дочерью. Как и Анна, она нашла своего американского спонсора через Facebook. Это была женщина ее возраста, в детстве переехавшая с родителями из Украины в США. "Она обещала, что за год обучит меня программированию и устроит в свою фирму. Прозвучало для меня это сладко", - признается Ксения.

В итоге у спонсора она с дочерью прожила всего месяц. Когда беженцы приехали в США, Ксения стала замечать, что ее дочь Мириам ведет себя враждебно, боится поручительницы и жалуется на нее. Поначалу украинка не придавала этому большого значения, полагая, что ребенок так реагирует на перемены. Но однажды услышала крик дочери, которую оставила ненадолго одну в комнате: "Она закричала и резко замолчала. Мне показалось это очень подозрительным, и я рванулась к ней". В комнате, по словам Ксении, Мириам не было - мать нашла ее в гардеробной, а над ней - хозяйку, вдавившую ребенка в шкаф и сжимающую ей рот и горло. "Я видела только ее глаза, испуганные и молящие о помощи", - вспоминает Ксения.

Анна (на фото слева) с корреспондентом DW Фото: Tatjana Schweizer/DW

После этого женщины поссорились, и спонсор запретила Ксении и Мириам находиться дома в дневное время: "Она сказала, что хочет просыпаться, когда нас уже нет в доме, а засыпать - когда нас там еще нет. И я в пять утра брала коляску, клала в нее памперсы, уходила из дома и до самой ночи с ребенком была на улице". В кармане у Ксении было всего 60 долларов. Карточку, на которую ей перечислялись социальные выплаты, спонсор у нее забрала, а через пару дней и вовсе выставила мать с ребенком на улицу. Идти украинцам было некуда.

Со спонсорами Анны DW не стала связываться, потому что молодая мама боится, что американская семья может ей как-то навредить за общение с журналистами. А поручитель Ксении бросила трубку, когда мы обратились к ней за комментарием.

Помощь украинцам в американском обществе

Новое жилье для Анны и Ксении нашли волонтеры из организации Nova Ukraine, которая помогает украинцам, пострадавшим от войны. За последний год к ним поступило более 1200 просьб о помощи с жильем - в основном от женщин с детьми. Примерно в каждом десятом случае просившие поддержки, по их словам, сталкивались с разными формами жестокого обращения.

Миграционная служба США утверждает, что перед одобрением документов проверяет каждого спонсора. Проверка должна исключить вероятность того, что спонсор будет проявлять насилие или окажется мошенником. Однако на вопрос, как именно выглядят такие проверки, чиновники службы не ответили. Сколько украинских беженцев столкнулись с насилием или нарушением их прав в Америке, властям страны неизвестно. Катя Моисеева из Nova Ukraine поясняет, что многие американцы соглашаются стать спонсорами из добрых побуждений, но некоторые из них впоследствии оказываются не готовы к такой ответственности либо "на этой почве могут возникать конфликты, после которых беженцам приходится искать новое жилье".

Катя Моисеева Фото: Tatjana Schweizer/DW

По оценкам волонтеров, многие украинские беженцы не остаются у своих спонсоров - этого не требуют и условия программы. Кроме того, кто-то может позволить себе снять жилье самостоятельно, а кто-то останавливается у знакомых. Волонтеры уверены, что желание помочь украинцам в американском обществе большое. Некоторые спонсоры не могут приютить у себя беженцев - тогда они находят места у друзей или знакомых. А кто-то, наоборот, не может оформить документы, но предлагает пожить у себя, помогает с работой, обеспечивает необходимыми вещами.

В Америке гуманитарная программа Uniting for Ukraine считается новаторской, так как позволяет принять большую группу лиц быстро и без лишней бюрократии. После ее запуска власти США приняли похожие программы для граждан Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы. Тем не менее необходимость иметь поручителя для въезда в страну, по мнению волонтеров из Nova Ukraine, выглядит как попытка контролировать поток беженцев и нежелание государства брать ответственность за них на себя, перекладывая ее на частных лиц.

Спонсорство - за деньги или низкооплачиваемую работу

Помимо этого, такое ограничение породило своеобразный бизнес. Найти спонсоров зачастую непросто, и некоторые граждане и резиденты США пытаются нажиться на украинцах, предлагая оформить для них спонсорство за деньги: от двух до трех тысяч долларов за человека. Состоятельные люди готовы платить. Иногда, правда, они оказываются обманутыми: после перевода предоплаты "спонсоры" исчезают.

Тем же, у кого таких денег нет, оформить спонсорство предлагается в обмен на низкооплачиваемый труд - как правило, уборку дома или работу сиделкой. Иногда объявления с такими предложениями публикуются открыто, но чаще всего "работодатели" или их посредники пишут украинцам лично. В личные сообщения приходит, порой, и не такое.

Автор этого материала под видом украинки, ищущей спонсора в США, изучила десятки групп, посвященных программе Uniting for Ukraine, оставив комментарий в одном чате. Довольно быстро на него отозвалась девушка-менеджер с предложением работы в эскорте. Сообщение заканчивалось словами "жилье предоставляем и оформляем спонсорство".

В ходе общения выяснилось, что под "эскортом" скрывается обычная проституция, так как в обязательства тех, кто им занимается, входит оказание интимных услуг. При этом большую часть заработанных денег секс-работницам обещали выплачивать наличными, в обход налоговой. К слову, в штате Флорида, куда приглашали на работу в эскорт, такое рода деятельность, как и проституция, запрещены. По словам менеджера, предлагавшего работу, около десяти девушек из Украины уже въехали в США по такой схеме.

Иммиграционное мошенничество

Разнообразие предложений в обмен на спонсорство на этом не заканчивается. Мартин Мушейд, организатор одной из групп, где ищут спонсоров, рассказал DW, что регулярно удаляет публикации от граждан третьих стран, в основном африканских, обещающих украинкам найти поручителя в США, если те возьмут их с собой под видом своих партнеров.

Аэропорт Нью-Йорка Фото: Getty Images/D. Angerer

Дело в том, что лица, состоящие в отношениях с гражданами Украины, тоже имеют право на въезд по гуманитарной программе, и кто-то пытается использовать такую лазейку. Такие "отношения" сотрудники миграционной службы обычно быстро выявляют. Злоумышленникам грозит депортация из США и штраф, а в некоторых случаях - тюрьма. На вопрос DW, сколько таких попыток въезда в страну было зарегистрировано, погранично-таможенная служба США не ответила.

Все такого рода сомнительные с этической точки зрения действия еще и противозаконны. За спонсорство запрещено что-то требовать взамен. Организаторы большинства групп информируют украинцев о мошенниках и тщательно отсортировывают подозрительные или противозаконные предложения. Если в последних потенциальную опасность можно распознать заранее, то в случаях Ксении и Анны ничего не предвещало беды. Анна прониклась доверием почти сразу - ее спонсоры оказались религиозными людьми. Ксения объясняет, что не беспокоилась, потому что ехала к замужней девушке.

Отсутствие централизованной помощи беженцам

Обе женщины спасали себя и своих детей от войны, но оказались в тяжелой ситуации, из которой им сложно было выйти, не имея денег, знакомых и не зная, куда обратиться. Катя Моисеева из Nova Ukraineг считает, что главная проблема заключается в том, что на уровне государства в США отсутствует централизованная система помощи беженцам: "Нет системы обратной связи. Если отношения со спонсорами не ладятся, людям просто некому об этом сообщить. Они начинают писать в Telegram и Facebook, искать волонтеров".

Для случаев насилия есть общенациональная горячая линия. Однако большинство беженцев не знает этого номера или не может его найти, так как на эту тему нет легко доступной информации на украинском или русском языках. До суда такие случаи, как у Ксении и Анны, обычно не доходят. "Меня многие люди спрашивают, почему я не обратилась в полицию изначально? Потому что спонсор меня сильно запугивала с самого начала, как мы приехали. Я боялась, что если пойду в полицию, то будет только хуже. Она гражданка США, а я никто. У нее есть связи, деньги, а у меня ничего нет", - признается Ксения.

Адвокат Вера Серова, которая тоже помогает беженцам в качестве волонтера Nova Ukraine, отмечает, что хотя спонсорство предусматривает ответственность за содержание беженцев, юридической силы у этих обязательство (предоставление жилья и финансовой помощи. - Ред.) нет. "Де факто это ни к чему не обязывающий документ. Ни с одного спонсора еще никто ничего не спросил", - констатирует Серова.

Существующая система приема украинских беженцев, основанная на спонсорстве, ставит власти США перед дилеммой. С одной стороны, чиновники хотят, чтобы американцы продолжали приглашать к себе украинцев, и поэтому не ужесточают условия программы. С другой стороны, примеры мошенничества и даже насилия в отношении беженцев указывают на ее недостатки и требуют усиления контроля.

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