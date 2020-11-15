 В США судья распорядился полностью возобновить программу для детей нелегалов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.12.2020

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Мир

В США судья распорядился полностью возобновить программу для детей нелегалов

Суд в Бруклине распорядился, чтобы американские власти вновь предоставили детям мигрантов возможность подать заявку на участие в программе DACA. Программа, защищающая детей нелегалов от высылки, была отменена Трампом.

Демонстранты перед Верховным судом в Вашингтоне требуют возобновления программы DACA

Демонстранты перед Верховным судом в Вашингтоне требуют возобновления программы DACA, июнь 2020 г.

Администрация США должна в полном объеме возобновить программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) и предоставить всем детям мигрантов, имеющим право на участие в ней, возможность подать соответствующую заявку. Такое решение вынес в пятницу, 4 декабря, судья окружного суда в Бруклине Никлас Гарауфис.

В середине ноября суд в Нью-Йорке признал неправомерной приостановку приема новых заявок на программу DACA (также известную под названием Dreamer, "Мечтатель"), которая защищает нелегальных мигрантов, въехавших в США в детском возрасте. Согласно постановлению суда, и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф, который установил ограничения на действие программы, занял этот пост с нарушением закона и потому был не вправе выносить такое распоряжение.

Программа DACA была запущена при президентстве Барака Обамы. Она предоставляет определенным группам нелегальных иммигрантов, прибывших в США в возрасте до 16 лет, защиту от высылки на два года с последующим продлением и возможностью получения разрешения на трудоустройство. Программа не предполагает право на получение гражданства США и затрагивает около 700 тысяч мигрантов.

Попытки Трампа отменить DACA

Президент США Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей первой предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома. В сентябре 2017 года он отменил DACA, объявив ее неконституционной. Суд в Сан-Франциско в январе 2018-го заблокировал решение об отмене программы и оставил ее в силе на время рассмотрения судебных споров.

Верховный суд США в июне 2020 года запретил отмену DACA, но в следующем месяце власти перестали принимать новые заявки от "мечтателей", как называют детей мигрантов-нелегалов. Участники программы могли по-прежнему подавать заявки на продление мер защиты, но лишь на один год вместе прежних двух.

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    Автор: Илья Коваль


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