На "поезде смерти" - в новую жизнь: как мигранты пытаются попасть в США

Сидя на железнодорожных путях, Луиза Марина и ее 11-летняя дочь Энджи терпеливо ждут "Ла Бестию" (зверь в переводе с испанского. - Ред.). Они проделали трехдневный путь из Гондураса, чтобы добраться до затерянного в джунглях мексиканского города Паленке. Последние два дня им пришлось спать прямо на улице.

"Я слышала столько ужасных историй об этом поезде, что боюсь ехать на нем. Я молю Бога, чтобы он защитил нас и позволил нам добраться до нашей цели живыми и здоровыми", - говорит Луиза Марина, сидя в толпе мигрантов, которые также ждут "Ла Бестию". "Ла Бестия" или "поезда смерти" - так называют грузовые составы, курсирующие через Мексику по маршруту Гватемала - Соединенные Штаты. Ежегодно около 500 тысяч мигрантов из Центральной Америки с риском для жизни устремляются на крышах этих поездов в сторону американской границы.

Мигранты из Центральной Америки: рискуя жизнью ради лучшей жизни

Путешествие на крыше "Ла Бестии" многим жителям Центральной Америки кажется наиболее быстрым и дешевым способом пересечь Мексику и добраться до США, но в действительности они многим рискуют. На них могут напасть, могут изнасиловать и даже убить члены местных банд, не гнушающиеся тем, чтобы отнять у мигрантов их жалкие пожитки и с трудом сэкономленные деньги.

Ежегодно около 500 тысяч мигрантов из Центральной Америки отправляются на крышах поездов в США

В половине четвертого утра наконец-то неожиданно прибывает поезд. Разбуженная стуком металлических колес Луиза Марина, подхватив рюкзак, устремляется вместе с дочерью к составу. "Слава Богу, нам не придется сидеть на крыше", - облегченно выдыхает женщина, помогая девочке взобраться на узкую площадку между двумя вагонами.

Падение с крыши движущегося поезда - одна из опасностей, подстерегающая пассажиров "Ла Бестии": на крыше практически не за что держаться, и порой путешествие может закончиться серьезными травмами, ампутациями или даже смертью. Луиза Марина с дочерью стоят на узкой платформе между двумя вагонами, зажатые десятком других мигрантов, и с тревогой ждут отправления поезда. "Я слышала, что в США отбирают детей, а родителей депортируют. Я бы не пережила, если бы меня разлучили с моей дочерью, тогда мы бы уехали из США вместе", - делится женщина.

Долгое и опасное путешествие в США

После восхода солнца воздух накаляется, но его влажность не уменьшается. Грохот вагонных сцепок, трущихся друг о друга, оглушает. Пассажиры борются с усталостью. Некоторые из них поднимаются на крышу поезда, где пытаются поспать. "Мы называем эти поезда "Ла Бестия" из-за того, что ездить на них очень опасно. Это как оседлать дикого быка", - говорит Хорхе Круз, сидя на крыше вагона.

Путешествие на "Ла Бестии": бесплатно и с риском для жизни

Хорхе родом из Гондураса, ему чуть больше 20 лет, он уже успел пожить в американском Мэриленде, но месяц назад его депортировали из США. Сейчас парень пытается вернуться туда. "Я жил тихо и незаметно, но меня задержали миграционные службы и отказались предоставить убежище. Я должен бороться за лучшую жизнь", - убежденно добавляет он, уклоняясь от ветвей деревьев, хлещущих по крыше поезда.

"Ла Бестия" неожиданно останавливается, и несколько молодых людей решают спуститься с поезда, чтобы собрать в лесу манго - еда, которую они взяли с собой в дорогу, быстро закончилась. "В поезде ничего нельзя купить поесть, да и денег у нас нет. Одна надежда - на фрукты, которые удастся сорвать с деревьев", - объясняет Энджел, направляющийся в США со своей невесткой и ее четырехлетним сыном.

Несколько парней, стоящих у железнодорожной насыпи, воспользовались внезапной остановкой поезда и быстро карабкаются на крышу. У одного из них ампутирована нога, в руке он держит костыли. "Ногу пришлось отрезать в прошлом году - после того, как я неудачно спрыгнул с поезда. Пытался сбежать от мексиканского миграционного патруля", - рассказывает он.

11-летняя Энджи, сидя на коленях у матери, ест манго. Денег на то, чтобы купить еду, у них нет. "Мы шли три дня, чтобы сесть на этот поезд. Иногда нам удается найти какую-нибудь еду, иногда - нет. Стыдно сказать, но порой приходится пить воду из туалета", - признается Луиза Марина.

Поездка на "поезде смерти" длится уже более 10 часов, и неизвестно, когда "Ла Бестия" достигнет следующего пункта назначения - городка Чонтальпа, расположенного примерно в 1500 километрах от ближайшего пограничного пункта с США.

"Все матери думают о своих детях. Мы не хотим, чтобы с ними случилось что-то плохое, поэтому берем их с собой. Мы не можем допустить, чтобы они страдали дома", - заключает Луиза Марина.

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