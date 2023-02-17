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Врач-протезист Яков Градинар устанавливает протез
Врач-протезист Яков Градинар устанавливает протезФото: Protez Foundation
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Белорус и украинец ставят на ноги военных и детей из Украины

Татьяна Гаргалык
1 ч. назад

Тысячи украинцев потеряли из-за войны руки и ноги. Чтобы помочь хотя бы некоторым из них, бизнесмен из Беларуси Юрий Арошидзе и врач-протезист из Украины Яков Градинар создали в США платформу Protez Foundation.

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"Девятилетний Артем вместе с отцом и братом бежали в подвал, когда рядом взорвалась ракета, она убила отца и брата. Артем потерял левую руку, которой он обнимал папу. Двенадцатилетний Саша играл во дворе, когда упала ракета, осколками ему ранило ногу. Он рассказывал: "Я побежал в дом, но моя ножка почему-то перестала слушать меня". Когда я делал Саше протез выше колена, он попросил еще и спортивную стопу, чтобы бегать. Теперь я собираю деньги на беговой протез для Саши", - перечисляет истории своих маленьких пациентов из Украины врач-протезист Яков Градинар.

Вместе с белорусским бизнесменом Юрием Арошидзе он создал в США благотворительную платформу Protez Foundation, которая помогает людям, потерявшим конечности во время войны в Украине. 

Благотворительная платформа работает с мая 2022 года

Юрий Арошидзе переехал в США из Беларуси несколько лет назад. Себя он называет "начинающим предпринимателем" и признается, что в свое время занимался разным бизнесом - от кофейни до грузоперевозок. Врач-протезист Яков Градинар родом из Украины, окончил Ужгородский университет, уже 16 лет живет и работает в США. Собеседники DW познакомились незадолго до начала войны в Украине - Яков изготавливал протез приятелю Юрия.

Военные ВСУ, получившие протезы благодаря Protez Foundation
Военные ВСУ, получившие протезы благодаря Protez FoundationФото: Protez Foundation

"Когда началась война, мы не могли просто так на это смотреть, все хотели что-то делать. У нас был небольшой штаб, мы помогали украинцам, которые приезжали сюда. И в один момент возникла идея начать протезировать солдат (ВСУ. - Ред.), - вспоминает Арошидзе. - Нужна была вера, потому что это большие финансы, организационные моменты, к тому же военных нельзя просто так вывезти в Америку, решали этот вопрос на правительственном уровне".

Благотворительная платформа Protez Foundation работает в Миннеаполисе с мая 2022 года. Проект объединил около 150 волонтеров, занятых в различных "департаментах" - питания, жилья, транспорта, а также волонтеров-медиков. Protez Foundation существует на пожертвования. По словам Арошидзе, это, как правило, небольшие суммы, но от большого количества людей: "20, 30, 50 долларов, но за счет количества донатов у нас есть такой проект. Самое большое пожертвование - 130 тысяч долларов от одной компании. Но надо понимать, мы тратим в месяц на каждую группу пациентов около 100-150 тысяч долларов".

46 пациентов из Украины получили протезы

На момент беседы c DW благодаря Protez Foundation протезы получили 46 человек - помимо Саши и Артема, о которых речь шла в начале текста, это семейная пара из Бучи. Остальные пациенты - украинские военнослужащие. В листе ожидания - еще 731 нуждающийся в протезировании. Юрий Арошидзе говорит, что пока решили сосредоточиться на помощи военным - всем, кто сражается за Украину, независимо от национальности. Кроме того, без очереди готовы принимать пострадавших детей.

Военные ВСУ, вставшие на ноги благодаря Protez Foundation
Военные ВСУ, вставшие на ноги благодаря Protez FoundationФото: Protez Foundation

"Мы стараемся набирать в группы для протезирования пациентов с ампутациями разной степени сложности. Также важно, чтобы культя зажила и не было, например, операций на других частях тела. Еще один пункт - наличие у военного загранпаспорта", - уточняет сооснователь Protez Foundation. Оформление документов на въезд в США занимает около двух недель, за это время в Миннеаполисе заказывают и собирают протез. В первый же день после прилета человек получает новую конечность. Яков Градинар отмечает, что все пациенты из Украины очень мотивированы.

"Я только надел пациенту протез, а он тут же рванул мимо меня. Я растерялся, спрашиваю: "Ты куда?" Он: "Я иду курить". Это показывает, насколько они мотивированы, насколько хотят встать на ноги и не быть грузом для общества и для своей семьи. Только приехали, но уже спрашивают, когда смогут вернуться на поле битвы, - не скрывает восхищения врач. - Меня удивил Олег из Бучи, у него не было руки. Он просил сделать все быстрее, чтобы ехать восстанавливать город".

Протезирование одного пациента обходится в 15 тысяч долларов

Пациенты проводят в США три с половиной недели - это время необходимо для протезирования и реабилитации. Расходы на одного человека, по словам Арошидзе, примерно в 15 тысяч долларов. На вопрос, не проще ли отправлять протезы или деньги для их покупки в Украину, собеседник отвечает так: "Мы тратим всего 800 долларов для того, чтобы солдат прилетел сюда. После сирен и взрывов они попадают в новую страну, где расширяют кругозор, проходят моральную реабилитацию. Также мы показываем мировому сообществу, что война не закончилась". К тому же, по его словам, в Украине пока мало специалистов, которые могут качественно собрать и установить протез.

Юрий Арошидзе и Яков Градинар с военными ВСУ, получившими протезы
Юрий Арошидзе и Яков Градинар с военными ВСУ, получившими протезыФото: Protez Foundation

Между тем в конце февраля Protez Foundation планирует открыть в украинском городе Свалява сервисный центр по бесплатному обслуживанию протезов, установленных в США. "Мы хотим попасть туда, увидеть пациентов, перепроверить все, - делится Яков Градинар. - Война принесла очень много ампутаций, поэтому мы хотим помочь не только протезировать, но и поделиться опытом, даже готовы набирать врачей и привозить сюда, обучать в течение трех-четырех недель. Мы будем максимально поддерживать с ними связь, чтобы протезирование в Украине было на западном уровне".

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