Белорус и украинец ставят на ноги военных и детей из Украины

Тысячи украинцев потеряли из-за войны руки и ноги. Чтобы помочь хотя бы некоторым из них, бизнесмен из Беларуси Юрий Арошидзе и врач-протезист из Украины Яков Градинар создали в США платформу Protez Foundation.

"Девятилетний Артем вместе с отцом и братом бежали в подвал, когда рядом взорвалась ракета, она убила отца и брата. Артем потерял левую руку, которой он обнимал папу. Двенадцатилетний Саша играл во дворе, когда упала ракета, осколками ему ранило ногу. Он рассказывал: "Я побежал в дом, но моя ножка почему-то перестала слушать меня". Когда я делал Саше протез выше колена, он попросил еще и спортивную стопу, чтобы бегать. Теперь я собираю деньги на беговой протез для Саши", - перечисляет истории своих маленьких пациентов из Украины врач-протезист Яков Градинар.

Вместе с белорусским бизнесменом Юрием Арошидзе он создал в США благотворительную платформу Protez Foundation , которая помогает людям, потерявшим конечности во время войны в Украине.

Благотворительная платформа работает с мая 2022 года

Юрий Арошидзе переехал в США из Беларуси несколько лет назад. Себя он называет "начинающим предпринимателем" и признается, что в свое время занимался разным бизнесом - от кофейни до грузоперевозок. Врач-протезист Яков Градинар родом из Украины, окончил Ужгородский университет, уже 16 лет живет и работает в США. Собеседники DW познакомились незадолго до начала войны в Украине - Яков изготавливал протез приятелю Юрия.

Военные ВСУ, получившие протезы благодаря Protez Foundation Фото: Protez Foundation

"Когда началась война, мы не могли просто так на это смотреть, все хотели что-то делать. У нас был небольшой штаб, мы помогали украинцам, которые приезжали сюда. И в один момент возникла идея начать протезировать солдат (ВСУ. - Ред.), - вспоминает Арошидзе. - Нужна была вера, потому что это большие финансы, организационные моменты, к тому же военных нельзя просто так вывезти в Америку, решали этот вопрос на правительственном уровне".

Благотворительная платформа Protez Foundation работает в Миннеаполисе с мая 2022 года. Проект объединил около 150 волонтеров, занятых в различных "департаментах" - питания, жилья, транспорта, а также волонтеров-медиков. Protez Foundation существует на пожертвования. По словам Арошидзе, это, как правило, небольшие суммы, но от большого количества людей: "20, 30, 50 долларов, но за счет количества донатов у нас есть такой проект. Самое большое пожертвование - 130 тысяч долларов от одной компании. Но надо понимать, мы тратим в месяц на каждую группу пациентов около 100-150 тысяч долларов".

46 пациентов из Украины получили протезы

На момент беседы c DW благодаря Protez Foundation протезы получили 46 человек - помимо Саши и Артема, о которых речь шла в начале текста, это семейная пара из Бучи. Остальные пациенты - украинские военнослужащие. В листе ожидания - еще 731 нуждающийся в протезировании. Юрий Арошидзе говорит, что пока решили сосредоточиться на помощи военным - всем, кто сражается за Украину, независимо от национальности. Кроме того, без очереди готовы принимать пострадавших детей.

Военные ВСУ, вставшие на ноги благодаря Protez Foundation Фото: Protez Foundation

"Мы стараемся набирать в группы для протезирования пациентов с ампутациями разной степени сложности. Также важно, чтобы культя зажила и не было, например, операций на других частях тела. Еще один пункт - наличие у военного загранпаспорта", - уточняет сооснователь Protez Foundation. Оформление документов на въезд в США занимает около двух недель, за это время в Миннеаполисе заказывают и собирают протез. В первый же день после прилета человек получает новую конечность. Яков Градинар отмечает, что все пациенты из Украины очень мотивированы.

"Я только надел пациенту протез, а он тут же рванул мимо меня. Я растерялся, спрашиваю: "Ты куда?" Он: "Я иду курить". Это показывает, насколько они мотивированы, насколько хотят встать на ноги и не быть грузом для общества и для своей семьи. Только приехали, но уже спрашивают, когда смогут вернуться на поле битвы, - не скрывает восхищения врач. - Меня удивил Олег из Бучи, у него не было руки. Он просил сделать все быстрее, чтобы ехать восстанавливать город".

Протезирование одного пациента обходится в 15 тысяч долларов

Пациенты проводят в США три с половиной недели - это время необходимо для протезирования и реабилитации. Расходы на одного человека, по словам Арошидзе, примерно в 15 тысяч долларов. На вопрос, не проще ли отправлять протезы или деньги для их покупки в Украину, собеседник отвечает так: "Мы тратим всего 800 долларов для того, чтобы солдат прилетел сюда. После сирен и взрывов они попадают в новую страну, где расширяют кругозор, проходят моральную реабилитацию. Также мы показываем мировому сообществу, что война не закончилась". К тому же, по его словам, в Украине пока мало специалистов, которые могут качественно собрать и установить протез.

Юрий Арошидзе и Яков Градинар с военными ВСУ, получившими протезы Фото: Protez Foundation

Между тем в конце февраля Protez Foundation планирует открыть в украинском городе Свалява сервисный центр по бесплатному обслуживанию протезов, установленных в США. "Мы хотим попасть туда, увидеть пациентов, перепроверить все, - делится Яков Градинар. - Война принесла очень много ампутаций, поэтому мы хотим помочь не только протезировать, но и поделиться опытом, даже готовы набирать врачей и привозить сюда, обучать в течение трех-четырех недель. Мы будем максимально поддерживать с ними связь, чтобы протезирование в Украине было на западном уровне".

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