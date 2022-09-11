Белорусский фест в поддержку Украины прошел в Сопоте

Белорусский фестиваль Mara Fest прошел в польском Сопоте в субботу, 10 сентября. На мероприятии, которое организаторы называют "фестивалем свободных белорусов", выступили труппа "Купалаўцы", бард Змитер Вайтюшкевич, музыканты NaviBand, Nizkiz и другие. Часть средств от реализации билетов, а их продали более 700, пойдет в Международный фонд медицинских инноваций в Киеве. Как отмечают организаторы Mara Fest - Ассоциация белорусов Поморья - всех участников объединяет общая мечта ("мара" по-белорусски. - Ред.): чтобы "закончилась война в Украине, чтобы Беларусь стала свободной, а миллионы людей смогли вернуться домой".

"Соскучились по ощущению родины"

Несмотря на пасмурную погоду, на площадке Mara Fest многолюдно. Для белорусов, оказавшихся в вынужденной эмиграции, фестиваль является возможностью встретиться с земляками и почувствовать себя как дома. "Мы уехали до войны, но уже после событий 2020 года. Соскучились по ощущению родины, хочется съездить домой, но это уже не тот дом, из которого мы уехали", - рассказывает посетительница фестиваля Татьяна.

Роман и Елена признаются, что в Польше у них небольшой круг общения, поэтому они всегда с удовольствием приходят на белорусские мероприятия. "Мы приехали в Польшу в августе 2021 года, потому что опасались за свою безопасность, сейчас понимаем, что не зря. Пока планируем оставаться здесь, - говорят собеседники DW. - Всегда стараемся ходить на такие мероприятия, чтобы поддержать белорусов. Здесь словно частичка дома. Хоть погода прохладная, все равно тепло и уютно".

На Mara Fest приехали белорусы из разных городов Польши

На плечах у Ольги - бело-красно-белый флаг, на котором написаны названия минских районов и улиц. 10 сентября исполнился ровно год с момента ее переезда в Польшу. "Уехала, потому что два раза побыла на Окрестина (Центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина в Минске. - Ред.), в третий раз не хотела. В Минске я заведовала кардиоцентром, здесь тоже смогла устроиться доктором, правда, работаю как терапевт", - рассказывает белоруска. Она приехала на Mara Fest из города Быдгощ, лежащего более чем в 150 километрах от Сопота. "У нас тоже очень активная белорусская "тусовка", мы организуем много акций, сейчас еще и украинцев привлекли, они, можно сказать, открыли для себя белорусов", - отмечает Ольга.

"Одна из целей фестиваля - показать солидарность с Украиной, потому что мы знаем, что многим белорусам больно то, что происходит и в Беларуси, и в Украине, нам важно повсюду декларировать, что белорусы вместе с Украиной, а не с режимами Путина и Лукашенко", - отмечает руководитель сообщества "Белорусский Молодежный Хаб" в Варшаве Алесь Лапко. Когда началась война в Украине, организация на две недели приостановила все культурные и образовательные проекты и помогала беженцам. На Mara Fest представители БМХ провели для гостей интеллектуальную игру Jack Quiz.

Организаторы Mara Fest: Белорусы с начала войны активно помогали украинцам

Ирина Шумская Фото: Tatiana Gargalyk/DW

По словам одного из организаторов Mara Fest, представительницы Ассоциации белорусов Поморья Ирины Шумской, многие белорусы с первых дней войны активно помогали украинцам: забирали людей с польско-украинской границы, оказывали психологическую помощь, расселяли, помогали с документами. В помещении, выделенном Ассоциации администрацией Сопота, был организован пункт сбора помощи беженцам, в котором работали украинцы, белорусы и россияне.

"Я безумно рада, что на фестиваль продано столько билетов, что люди откликнулись, приехали из разных городов. Мы сможем значительную сумму пожертвовать в Международный фонд медицинских инноваций в Киеве. Мы благодарны за поддержку администрации и мэру Сопота", - отметила собеседница DW.

Независимые "Купалаўцы" и рок-музыка

Открыла Mara Fest независимая театральная труппа "Купалаўцы", в которую входят актеры, уволившиеся из Национального академического театра имени Янки Купалы после событий 2020 года. Впервые на сцене они показали музыкально-поэтический проект "Я гавару!", который до этого был представлен только в YouTube. Рок-музыка и, как говорят сами актеры, "непричесанные" стихи могут удивить зрителя, привыкшего к классическому репертуару. "Для нас большая честь презентовать программу, которую мы придумали год назад, но никогда не показывали живому зрителю. К тому же это первый музыкальный проект "Купалаўцаў", в некоторой степени неожиданный, иногда, может быть, слишком радикальный", - признается актер Михаил Зуй.

В целом, у труппы плотный график. По словам арт-менеджера коллектива Ольги Куликовской, в начале октября в Варшаве ожидается премьера спектакля по Адаму Мицкевичу. Еще один новый спектакль представят во Вроцлаве, но детали постановки пока держат в тайне. "В ноябре в немецком Людвигсхафене будем работать с тремя современными белорусскими романами, на основе которых будут созданы три пьесы. Этот проект поможет рассказать в Европе о наших писателях, хотелось бы, чтобы европейские театры ими заинтересовались", - говорит Ольга Куликовская.

NaviBand: У всех белорусов одна мечта

Журналист Александр Чернухо Фото: Tatiana Gargalyk/DW

На Mara Fest нашлось место и для современной белорусской литературы. Здесь состоялась презентация дебютной книги белорусского журналиста Александра Чернухо "Свиньи". В описании произведения отмечается, что это история "вымышленного райцентра в несуществующем государстве": "Чиновники, потерявшие связь с реальностью и посылающие друг другу важные, но еще более смешные факсы; силовики в балаклавах, хорошо выполняющие только одну задачу - охрану памятника Ленину; сонный редактор районной газеты, строчащий ядовитые пасквили о невидимом враге; грозный директор Дома культуры, который только и умеет цензурировать любую песню".

"Для меня это было терапевтическим, потому что с августа 2020 года я работал на протестах как журналист, начал я писать книгу в октябре, эмоциональное и физическое состояние было не очень, мне было важно просто найти выход для этих эмоций", - поделился с гостями презентации Чернухо.

После книжной презентации на Mara Fest выступил известный в Беларуси бард Змитер Вайтюшкевич. Он исполнил в том числе композиции, вошедшие в его новый альбом "Вецер". А завершили фестиваль участники "Евровидения-2017" NaviBand и рок-группа Nizkiz. "У всех белорусов одна мечта. Беларусь будет свободной, мы встретимся на большом концерте в Минске, потому что мы знаем, что мы проснулись другими. Жыве Беларусь!", - обратилась к публике солистка NaviBand Ксения Жук.

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