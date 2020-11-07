Группа NaviBand: Выход из зоны комфорта сделал нас сильнее

Группа NaviBand собирает полные залы в городах Европы, в то время как в Беларуси их песни запретили. Ксения Жук и Артем Лукьяненко поддержали протестное движение в августе 2020 года, после чего вынуждены были покинуть страну. В интервью DW они рассказали, почему вернулись в Минск и снова уехали оттуда, чему научились в эмиграции, что помогает им не впасть в уныние и чего они желают белорусам в 2022 году.

DW: Благодаря вам в 2017 году белорусский язык впервые прозвучал со сцены "Евровидения". Это часть вашей миссии?

Артем Лукьяненко: Это тоже важная часть нашей культуры, нашего творчества. Хотя у нас их 50X50: есть много песен и на русском, и на белорусском.

Ксения Жук: Благодаря песням люди начинают учить белорусскую мову.

Артем: Сейчас много приходит слушателей с детьми, и они говорят, что учат мову по нашим песням. И это очень приятно, потому что это - не навязывание, это - натуральный момент, когда музыка звучит, а ребенок учит. Значит, у него уже белорусские слова откладываются. Значит, это - часть нашей миссии.

Выступление NaviBand на "Евровидении-2017"

DW: Белорусы за границей - они какие?

Артем: Это просто более прокаченные белорусы, мне кажется. Потому что, когда ты уезжаешь, это стресс, тебе нужно зарабатывать деньги и как-то крутиться. И поэтому ты становишься сильнее, потому что ты попадаешь в непривычную для себя ситуацию, выходишь из зоны комфорта. Поэтому ты учишь новые языки, новые профессии, учишься многому другому. И спустя только, может быть, какое-то время оглядываешься, вспоминаешь, каким ты был раньше. [...] Мы по себе смотрим: прошел год, как мы кочуем, можно сказать. У нас постоянно проходят концерты, мы везде ездим: то там поживем, то там. И за этот год мы поняли много вещей, потому что выход из зоны комфорта сделал нас сильнее. Появились другие песни, появился какой-то другой взгляд друг на друга и взгляд со сцены на зрителя.

DW: Вы уехали из Беларуси в 2020 году, но в феврале этого года вернулись в Минск. Почему вам потом снова пришлось уехать?

Артем: Мы приехали, очень много всего успели сделать, дали интервью Никите Мелкозерову в "жизнь-малине" и потом хотели сделать еще концерт в Минске, в клубе Re:public. Интервью вышло - и на следующий день наш человек пошел подавать гастрольный лист-удостоверение, и ему четко сказали, что "мы даже его не примем, идите отсюда". [...] Было так напряженно в Минске, но так приятно туда съездить, увидиться с людьми. Мы ощущаем, что людей в Беларуси, конечно, чувство страха одолевает. Но ничего не поменялось внутри, все знают правду. То есть понятно, что нельзя быть каждый день заряженным. Это просто невозможно физически. Почему мы будем сдаваться? В наших силах - поддерживать людей творчеством и говорить о том, что мы знаем правду. Потому что многие люди со временем начинают забывать, и на это надеется нынешняя власть Беларуси. На то, что все люди забудут, как это было раньше, что как-то это замнется. Но уже никто этого не забудет. И как бы кто ни говорил, что это - фейки, мы все видели своими глазами.

NaviBand на марше протеста в Минске

Ксения: Люди просто продолжают - насколько это возможно - жить дальше, что, кстати, тоже правильно, потому что жить постоянно в этом невозможно. И проблемы со здоровьем у большинства людей, наших знакомых в том числе, начались не только из -за короны, а в связи с этими переживаниями.

Артем: Этот стресс мы будем разгребать еще много-много лет. Даже сейчас мы не понимаем, какой урон психологический нанесен народу.

Ксения: Но надо сказать, что, конечно, вся эта ситуация помогла почувствовать себя народом, белорусами.

Артем: Плюс символика. "Погоня", бело-красно-белый флаг, которые раньше многим количеством людей воспринимался как конкретно оппозиционный, то сейчас это - нормальный флаг нормального белоруса, который хочет мира своей стране, который говорит "Жыве Беларусь".

DW: Что вы можете пожелать белорусам в преддверии нового года?

Артем: Продолжать помнить правду. И развиваться, не падать, потому что уныние приводит к болезням. Мыслить более позитивно в любой ситуации, стараться для себя и для своих близких.

Ксения: Занимать себя делами, обязательно делать что-то, придумывать новое, изучать что-то, пойти на какие-нибудь новые курсы, потому что это также будет помогать двигаться дальше. Постоянно сидеть в этой боли и усталости нет никакого смысла. Мы ни себе лучше не сделаем, ни другим. Надо в первую очередь думать о том, как вытягивать себя из этого состояния.

DW: Белорусы стали другими?

Артем: Мне кажется, это те же белорусы, просто они проснулись другими. И мы уже не будем прежними. Вот что важно понимать.

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