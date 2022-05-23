 Как белорусы Львова помогают украинцам во время войны | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 03.06.2022

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Украина

Как белорусы Львова помогают украинцам во время войны

Львов с начала войны принял сотни тысяч беженцев. Им помогает, в том числе, Белорусский кризисный центр, созданный здесь в 2020 для поддержки политических эмигрантов из Беларуси.

Акция солидарности белорусов Львова

Акция солидарности белорусов Львова

"В первые дни войны мы собрали данные всех белорусов во Львове, которые могли бы принять беженцев, посчитали, сколько можно организовать спальных мест. Передали сведения местным инициативам, которые занимались временными переселенцами. Белорусы размещали у себя от 50 до 200 человек в день", - рассказывает руководитель Белорусского кризисного центра во Львове Алексей Францкевич. Центр появился в 2020 году для помощи белорусам, бежавшим от политического преследования. Но война в Украине внесла коррективы в его работу.

Руководитель Белорусского кризисного центра во Львове Алексей Францкевич

Руководитель Белорусского кризисного центра во Львове Алексей Францкевич

Кризисный центр до войны

После протестов 2020 года и последовавших за ними репрессий многие белорусы вынуждены были спасаться от политического преследования за границей. Для кого-то Львов был транзитным городом, где можно было получить польскую гуманитарную визу и двигаться дальше в ЕС, но многие, приехав сюда, решали остаться. Для помощи таким белорусам Алексей Францкевич, у которого был большой опыт работы в благотворительных организациях, и создал кризисный центр.

"У белорусов возникли вопросы с легализацией, им нужна была юридическая, психологическая помощь, жилье и работа, - вспоминает Францкевич. - К тому же, мы были удивлены, но одними из первых к нам обратились белорусские добровольцы, которые воевали в Украине с 2014 года. Оказалось, что у них тоже очень много проблем и вопросов, связанных с легализацией и их статусом в Украине".

Белорусский кризисный центр во Львове

Белорусский кризисный центр во Львове

Помимо помощи белорусам, кризисный центр проводил акции солидарности, культурные мероприятия. Волонтеры открыли во Львове школу, где все желающие могли бесплатно учить белорусский и украинский язык.

Кризисный центр запустил горячую линию

С началом войны Белорусский кризисный центр не прекратил свое существование, а, напротив, расширил деятельность. Алексей Францкевич признается, что решил не уезжать из Украины, потому что понял, что он нужен здесь. Центр начал помогать с эвакуацией людей из наиболее опасных регионов, организовывал прием беженцев во Львове, волонтеры почти нон-стоп отвозили людей к погранпереходам.

Белорусы собирают гуманитарную помощь для беженцев во Львове

Белорусы собирают гуманитарную помощь для беженцев во Львове

Кризисный центр запустил собственную горячую линию. На нее, по словам Алексея, звонят не только белорусы, но и украинцы. Проблемы разные. В марте волонтеры из Львова занимались эвакуацией из Бучи белорусской семьи с четырьмя детьми, которая провела в оккупации несколько недель. Недавно в центр обратился мужчина, у которого сгорели квартира и все документы, сейчас ему также пытаются помочь.

Белорусские волонтеры собирают гуманитарную помощь: игрушки для украинских детей-сирот, турникеты и бандажи - для территориальной обороны, медикаменты - для белорусских добровольцев и Львовского военного госпиталя, предметы первой необходимости - для центра размещения беженцев во Львове.

По словам Алексея Францкевича, многое передают белорусские диаспоры в разных странах, но в первое время волонтеры покупали "гуманитарку" и за собственные, порой последние, деньги - с началом войны Нацбанк Украины заблокировал счета белорусов как граждан страны-соагрессора.

Белорусы, уехавшие в начале войны, возвращаются в Украину

"Первые дни для наших волонтеров были непростые, некоторые были вынуждены уехать из Украины, не потому что спасались от войны, а потому что остались без средств существования: было не на что снимать жилье, покупать еду. Только недавно мы договорились о разблокировке счетов белорусов в индивидуальном порядке, в первую очередь, речь о наших добровольцах и волонтерах", - рассказывает Францкевич.

Центр временного размещения беженцев во Львове

Центр временного размещения беженцев во Львове

Кризисный центр во Львове поддерживает белорусских волонтеров в Буче, Харькове и других разрушенных войной городах. По мнению Алексея, важно рассказывать о том, что белорусы помогают Украине, чтобы и украинцы, и мировое сообщество понимали разницу между белорусами и режимом Лукашенко.

"Мы открыли информационный центр во Львове, который рассказывает о том, что делают белорусы, и в Украине, и в Беларуси, чтобы приблизить нашу общую победу, - отмечает Францкевич. - К слову, многие белорусы, уехавшие из Украины в начале войны, начали возвращаться. Люди хотят быть полезными".

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    Как на вокзале во Львове встречают беженцев 

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  • Суп из полевой кухни

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  • Площадка для детей на Львовском вокзале

    Как на вокзале во Львове встречают беженцев 

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    Восьмилетний Назар из Вознесенска Николаевской области под вечер прыгает на батуте на детской площадке возле вокзала. "Мы целые сутки ехали сюда на какой-то электричке. Пусть хоть ноги разомнет", - говорит его мама. 

  • На привокзальной площади Львова

    Как на вокзале во Львове встречают беженцев 

    Дороги, маршруты, эвакуация…

    Из палатки возле главного входа в вокзал почти непрерывно звучат объявления. "Прямо сейчас готов к отправке автобус в Турин, Италия. 60 свободных мест, приоритет для женщин с детьми. Это бесплатно, подходите", - объявляет Андрей.

  • Волонтеры на Львовском вокзале

    Как на вокзале во Львове встречают беженцев 

    Помощь волонтеров 

    В целом на Львовском вокзале в течение суток в разные смены работает около сотни волонтеров: поваров, медработников, работников склада и тех, кто может просто провести и сориентировать прибывающих людей в незнакомом для них месте.  

  • Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук дал концент на вокзале во Львове

    Как на вокзале во Львове встречают беженцев 

    "Все буде добре" 

    12 марта с импровизированным концертом на Львовском вокзале выступил фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Он спел новую песню про Львов, а под конец пообещал присутствующим, что "Все буде добре" (текст из песни "Океана Эльзы". - Ред.).

  • Музыканты на Львовском вокзале

    Как на вокзале во Львове встречают беженцев 

    Музыка на вокзале 

    Музыка на вокзале звучит из разных уголков. Некоторые беженцы успели прихватить с собой только музыкальные инструменты. 

  • Выход к перрону, откуда идут поезда на Польшу

    Как на вокзале во Львове встречают беженцев 

    Самый популярный маршрут 

    Направление "На Польшу" ведет к пятому перрону. Отсюда пять раз в сутки отправляется самый популярный рейс: поезд Львов - Пшемысль.  

  • Касса вокзала во Львове

    Как на вокзале во Львове встречают беженцев 

    Вокзальная касса 

    Все эвакуационные поезда "Укрзализныци" с первых дней войны были бесплатными. Позже перевозчик объявил, что возвращает платный проезд неэвакуационными поездами, а также на иностранных рейсах. При этом эвакуационные поезда внутреннего сообщения и междугородние электрички и дальше останутся бесплатными.

  • В вагоне поезда Львов - Киев

    Как на вокзале во Львове встречают беженцев 

    Пустые поезда в Киев 

    Желающих возвращаться в Киев пока немного. В вагоне вечернего скоростного поезда "Интерсити" занято всего три места. 

  • На привокзальной площади во Львове

    Как на вокзале во Львове встречают беженцев 

    В поисках крыши над головой 

    С начала войны во Львовскую область приехали почти 210 тысяч переселенцев из охваченных войной регионов. Сколько людей поселилось в области в частном порядке - подсчитывать никто не берется, однако арендовать квартиру во Львове в последние две недели практически невозможно. 

    Автор: Игорь Бурдыга


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