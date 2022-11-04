Ребцентр во Львове: как помогают пострадавшим от войны

Центр "Незламни" во Львове должен стать крупнейшим в Украине реабилитационным заведением для пострадавших от войны. Он еще на стадии развития, но помощь уже оказывается. Репортаж DW.

Военнослужащий Роман Полтавец из Харьковской области получил ранения, когда вместе с боевыми товарищами штурмовал оккупированный россиянами поселок. Пробираясь сквозь чащу, мужчина заметил растяжку, наступил на нее, чтобы дать возможность другим пройти. После того, как все прошли и Полтавец сдвинулся с места, раздался взрыв.

"Ощущение такое было, будто я лечу в небе. Потом упал, контузия, в ушах жужжание. Боль не чувствовалась несколько минут. Тогда ко мне подбежал товарищ и говорит: "Только не смотри, не смотри". А я говорю: "Да что не смотри, я же вижу - нога отлетела". Затем ребята мне наложили жгут, укололи обезболивающее и отправили в Чугуев, а впоследствии - в Харьков", - вспоминает Роман Полтавец.

Какое-то время он чувствовал себя опустошенным, несколько дней не звонил домой, боялся, что жена не захочет с ним жить после того, как он потерял ногу. Но вышло наоборот, супруга поддержала его и приехала ухаживать. Когда Роману позвонили из центра "Незламни" ("Несокрушимый") и предложили установить протез, он обрадовался. Сначала не верил, что все получится. До этого он уже безуспешно пробовал стать участником программы бесплатного протезирования в Германии.

Роман Полтавец: "Я, как надел протез, пошел сразу" Фото: Viktoria Pryhid/DW

Во Львове сразу по приезду Полтавцу сняли мерки и через неделю сделали временный протез: "Я, как надел его, - пошел сразу. Даже врачи удивились. Необычно сначала было, но потом день-два походил и уже начал нормально двигаться. С палкой я вообще не шатался. Без палки - немножко".

Создание центра "Незламни"

Подобных историй в Украине сейчас немало. Пострадавшие от войны нуждаются в сложных операциях и длительной реабилитации. Поэтому львовский горсовет при поддержке министерства здравоохранения Украины начал проект строительства Национального реабилитационного центра "Незламни", где смогут лечиться как военные, так и гражданские лица. По словам Олега Самчука, гендиректора Первого медицинского объединения Львова, на базе которого и создан центр, цель этого проекта - спасти больше украинцев собственными силами.

"С началом войны к нам начали привозить много военных и гражданских с травмами. Мы решили создать такой проект, который будет помогать всем пострадавшим от военной агрессии. Потому что понимаем, что всех отправить за границу не сможем. Больницы, принимающие украинских пациентов, рано или поздно перестанут это делать, поэтому мы должны учиться лечить наших пациентов здесь, в Украине", - объясняет Самчук.

Центр "Незламні" пока разместился во Львовской больнице скорой помощи Фото: Viktoria Pryhid/DW

По его словам, сначала планировали, что будут принимать до 50 тысяч пациентов, однако теперь понимают, что потребность значительно больше. В центре планируют также заниматься хирургической, травматологической, послеожоговой и психологической реабилитацией.

Но для того, чтобы "Незламни" развивался, нужны средства. В частности, для строительства самого реабилитационного центра требуется 77 миллионов евро. По словам Самчука, большая надежда на помощь доноров. Между тем пока в центре ждут помощи и пожертвований для дальнейшего развития, некоторые отделения уже начинают работать.

Работа с ампутациями

С сентября на базе Первого медицинского объединения Львова заработал отдел, специализирующийся на ампутациях конечностей. Поскольку "Незламни" еще не имеет своего здания, он размещается в реабилитационном отделении львовской больницы скорой помощи.

Роксоланa Шмило Фото: Viktoria Pryhid/DW

Это создает некоторые неудобства. В частности, по словам врача-реабилитолога Роксоланы Шмило, не хватает помещений. Три реабилитационных зала рассчитаны и на пациентов больницы, перенесших инсульт или черепно-мозговые травмы, и на людей, пострадавших от войны. "Очень нуждаемся в отдельном помещении. Ребятам, особенно военным, не очень комфортно жить в палатах с другими больными. Нужно, чтобы военные были вместе, чтобы могли делиться впечатлениями, потому что это на психологическом уровне очень важно", - поясняет врач в разговоре с DW.

Тем временем в центре установили протезы уже 15 пациентам - как военным, так и гражданским. Списки лиц, нуждающихся в протезировании, им предоставляют волонтеры. Дальше работники центра обзванивают пострадавших с предложением провести им протезирование во Львове. Не все соглашаются, многие ожидают возможности сделать это заграницей по донорским программам. Но особенность зарубежного протезирования в том, что в ходе него протезы только устанавливают, а далее за ними не следят, продолжает Шмило.

"Есть фантомные боли, но все терпимо"

"Наше преимущество в том, что человек, попав на консультацию, проходит реабилитацию до и после протезирования. И постоянно, если с протезом что-то происходит - нужно что-то подкрутить, подпилить, - наши протезисты делают это сразу", - рассказывает врач из Центра "Незламни" .

После боев в районе Северодонецка, июнь 2022 года Фото: Alexander Reka/ITAR-TASS/IMAGO

Пришел подкорректировать свой временный протез и военный Василий из Самбора Львовской области, попросивший не называть его фамилию. Ранение он получил в Попасной возле Северодонецка. Их подразделение накрыли залпы "Градов". После атаки он остался без ноги и получил осколочные ранения тела. Когда Василию позвонили из центра "Незламни", он согласился не раздумывая. Две недели пользовался первым временным протезом, сейчас учится ходить уже со вторым.

"Это не своя нога, учиться надо новому, пытаться балансировать. Это уже ограничение, особенно в некоторых движениях, ко всему надо привыкать. Есть также фантомные боли, но все терпимо. Главное - я жив, значит, для чего-то еще нужен", - делится военный. И добавляет, что дома, с ранением и протезом, он уже нарубил дров на случай обещанной Россией холодной, без электричества и газа, зимы.

Своя мастерская протезов

Особенностью реабилитационного центра "Незламни" стало то, что в конце сентября здесь открыли мобильную мастерскую протезирования. Проект совместно реализовали Мальтийская служба помощи, а также министерства здравоохранения Украины и Германии. Он обошелся примерно в 1 миллион евро. По словам Олега Самчука, оборудование, детали протезов и материалы предоставил известный немецкий производитель Ottobock.

"Мы благодарим правительство Германии. Благодаря ему мы можем сразу протезировать пациентов, которые к нам поступают с ампутациями", - говорит медик. Но, по его словам, все равно недостает расходных материалов, хирургического оборудования для микроопераций по реконструкции конечностей, нейромониторингов.

В центре "Незламни" также устанавливают и бионические протезы. В конце сентября такой впервые установили украинскому военному. По словам Роксоланы Шмило, в разработке находится второй. Во Львове протезисты делают гильзу, которая ставится на плечо пациента, а к ней крепится бионический рукав, который изготавливают за границей. Покупают его за деньги доноров. Но военные не спешат выбирать новинку, предпочитая механические протезы, уточняет врач.

Пока центр "Незламни" собирает средства на строительство и готовится к открытию дополнительного помещения в поликлинике Первого медицинского объединения, Роман Полтавец с установленным протезом готовится отправится в свою воинскую часть, хочет быть полезным армии. Надеется, что его возьмут инструктором для обучения других военнослужащих.

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