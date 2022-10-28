Новая помощь США Украине и другие события 247-го дня войны

Минобороны США утвердило пакет помощи Украине на 275 млн долларов. Норвегия и Канада расширили санкции в отношении России. Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации в РФ. В Изюме переименовывают улицы.

На 247-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 28 октября, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Глава Минобороны РФ доложил президенту о завершении мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении "частичной мобилизации" в стране. При этом официального указа о завершении мобилизации пока нет. "Установленное вами задание - 300 тысяч человек - выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - сказал Шойгу на встрече с главой государства.

По словам министра, 218 тысяч мобилизованных проходят подготовку в учебных центрах и на полигонах. Еще 82 тысячи отправлены после завершения обучения в зону боевых действий в Украине, из них 41 тысяча действует в составе боевых подразделений.

США утвердили новый пакет военной помощи Украине

Министерство обороны США утвердило новый пакет помощи Украине в размере 275 млн долларов. Средства нацелены на удовлетворение потребностей Украины в сфере обороны и безопасности, сообщили в Пентагоне. Пакет включает, в частности, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, противотанковые системы и 125 бронемашин HMMWV.

Норвегия и Канада расширили санкции в отношении России

Сразу две страны объявили о расширении санкций в отношении России. Так, Норвегия включила в санкционный список еще 30 физических лиц и семь организаций. "Норвегия снова поддерживает ЕС в вопросе санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников. Расширенные санкции являются необходимым ответом на жестокую войну России и незаконную аннексию регионов Украины", - заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт. Под ограничения попали, в частности, организаторы "референдумов" на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Теперь в норвежском санкционном перечне более 1260 физических и 115 юридических лиц.

В свою очередь Канада ввела санкции в отношении еще 35 граждан РФ, в том числе представителей руководства "Газпрома", а также шести российских компаний энергетического сектора, "причастных к продолжающимся нарушениям Россией суверенитета и территориальной целостности Украины", заявил премьер-министр Джастин Трюдо. На сайте канадского правительства уточняется, что в список внесены в том числе вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр энергетики Николай Шульгинов. Среди компаний под ограничения попали "Лукойл", "Трансойл" и "Согаз".

Кроме того, Канада намерена выпустить государственные облигации в поддержку суверенитета Украины. Поступления от пятилетних ценных бумаг Оттава будет перечислять на помощь Украине через специальный счет, который администрируется Международным валютным фондом.

Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства для россиян

Власти Польши отменили упрощенную процедуру трудоустройства для граждан России. Варшава приняла такое решение в связи с "нападением России на Украину и растущим риском массовой миграции из России", объяснила министр по вопросам семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг. Россияне, которые уже трудоустроились по упрощенной процедуре, могут продолжать работать до истечения срока действия соответствующих разрешений.

Войска РФ продолжают обстрелы

В ночь на 28 октября войска РФ совершили 80 обстрелов Запорожской области, 56 из которых - по мирным городам и селам, сообщил в эфире общенационального телемарафона глава Запорожской ОВА Александр Старух. По его словам, в результате российских ударов в 20 населенных пунктах разрушены десятки инфраструктурных объектов, погиб один человек, еще трое ранены.

Николаев ночью был обстрелян из зенитно-ракетного комплекса С-300, рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким. Один человек получил легкие ранения, кроме того, в региональном центре разрушено трехэтажное административное здание и поврежден расположенный рядом многоэтажный дом.

Новый доклад об украинских беженцах

Агентство Евросоюза по вопросам убежища (EUAA), Организация экономического сотрудничества и развития и Международная организация по миграции представили совместный доклад об украинских беженцах. Как следует из документа, более 7 млн жителей Украины стали внутренне перемещенными лицами в результате боевых действий. Большинство из таких лиц - женщины, причем почти трети из них пришлось менять место пребывания более одного раза. В то же время более шести миллионов внутренне перемещенных лиц и вынужденно покинувших Украину решили вернуться в свои дома. Проанализированные данные отражают ситуацию на август текущего года.

Назначенные Россией "власти" Запорожской области объявили о предоставлении "автоматического" гражданства РФ всем местным жителям с 30 октября. Мэр Мелитополя Иван Федоров осудил эту инициативу, назвав ее целью запугивание и принудительную мобилизацию.

Переименования улиц в Изюме

Власти Изюма на юго-востоке Харьковской области начали переименовывать городские улицы и площади, названия которых связаны с Россией или СССР. "Мы начинаем возрождение города с умывания его лица", - написал в соцсети Facebook заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин. С апреля по начало сентября Изюм находился под контролем российских войск.

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