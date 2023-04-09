"Нет ноги, но есть мечты": украинка о службе в ВСУ и ранении

В 18 лет Руслана Данилкина пошла добровольцем на войну. 10 февраля 2023 года она попала под обстрел и потеряла ногу. В разговоре с DW девушка рассказала о том, как ей удалось сохранить веру в жизнь, и о своих мечтах.

"Я очень грустила из-за того, что выжила, потому что мне было чрезвычайно сложно принять себя новую", - говорит Руслана. Она садится на скамейку в парке, кладет возле себя костыли и продолжает: "Но я поняла, что сейчас хоть и без ноги, но я живу, могу встать и пойти. Да, с костылями, но могу". Так что каждый день она встает и выходит на прогулку по Одессе. Жизнь в родном городе, говорит Руслана, дает силы, которые ей сейчас крайне необходимы.

"Было страшно, но я очень хотела на фронт"

Год назад Руслана Данилкина решила защищать Украинуи добровольцем пошла на фронт. Тогда девушке было 18 лет. Это решение далось ей совсем не просто и не сразу. В первые месяцы полномасштабного вторжения Руслана колебалась - военная служба изрядно пугала своей неизвестностью. "Больше всего я боялась того, что не знала, куда я еду и как надолго покидаю свой дом. Я понимала, что не знаю, что будет дальше. Но я очень сильно хотела, потому что это моя страна, я ее очень люблю. И я понимала, что чем нас больше, тем мы сильнее. Понимала, что я не могу сделать что-то большое, но я могу попытаться сделать хоть что-то, что поможет моей стране. И поэтому я собрала вещи и поехала", - вспоминает Руслана.

Вдохновлял девушку и пример собственных родителей, ведь в 2015 году мама и отчим Русланы служили в Донбассе, а как только началось полномасштабное вторжение России в Украину, пошли на войну добровольцами. Руслана же присоединилась к рядам ВСУ в апреле.

Сначала девушке доверили работу с документами в Запорожье, но она быстро поняла, что хочет работать поближе к фронту. Из-за юного возраста Руслане несколько раз отказывали, однако она все же добилась своего и стала служить оператором-связным. Ежедневная служба продолжалась до дня, разделившего ее жизнь на "до" и "после".

"Я не хотела верить, что потеряла ногу"

10 февраля Руслана и ее сослуживцы выполняли боевое задание в Херсонской области. По словам девушки, в тот день ничто не предвещало беды. Вдруг начался артиллерийский обстрел. Обломки кассетных снарядов попали в пассажирское сиденье, на котором и находилась девушка.

"Помню момент взрыва. Тогда я неосознанно спрятала голову, следующий кадр из воспоминаний: я уже держусь за колени. Я сразу поняла, что произошло, но я не хотела верить в то, что потеряла ногу. Я спрашивала у сослуживцев: "Что там?". Однако они молчали в ответ", - вспоминает она самый страшный день.

Руслана Данилкина (справа) на прогулке в Одессе. На фото: интервью с DW Фото: DW

Жизнь Руслане спасла случайность: мимо их машины проезжали медики. Именно они оказали девушке первую помощь и тем самым не позволили ей погибнуть от потери крови. Руслану быстро перенесли в другой автомобиль, где она и увидела жуткую картину: ее нога лежала отдельно от тела. От шока и страха раненая военнослужащая закрыла глаза. Так она ехала до самой больницы.

В Чернобаевке Руслану прооперировали. Медики пытались сделать все возможное, чтобы спасти ее ногу, но тщетно. Девушке ампутировали левую конечность выше колена. В тот же день Руслану транспортировали в Николаев, где она пробыла три дня. А дальше девушку отправили на лечение в родную Одессу. Первые дни в больнице Руслана постоянно плакала, но потом четко решила: будет бороться за свою жизнь.

В тот момент самой большой опорой и поддержкой стала семья. В частности, родной брат Владислав и его жена Ангелина и до сих пор постоянно находятся рядом с Русланой. Кроме того, сил жить дальше ежедневно добавляют тысячи людей со всего мира, которые присылают девушке слова поддержки в соцсетях. Сейчас на страницу Русланы Данилкиной в Instagram подписаны более 37 тысяч пользователей.

"Я помню первые операции в Одессе, когда люди только узнали о моей истории, - рассказывает Руслана. - Тогда меня привезли из операции в палату, а у меня просто не было времени, чтобы думать о ноге, о том, болит ли она. Я вся была в телефоне, потому что мне писало огромное количество людей. И продолжают писать до сих пор".

"Я отказалась от всех обезболивающих"

Именно благодаря своей жажде жизни Руслана стала для многих символом силы и несокрушимости. Но потерю ноги девушка приняла не сразу. "Я не могу назвать точную дату, когда я приняла эту реальность. Это было так: вот будто я приняла, будто я привыкла к себе, а потом я выхожу на улицу, прошлась, прихожу в палату и понимаю: "Нет, этого не может быть!". Помню, как через три-четыре недели после ампутации я вышла на прогулку. Тогда меня сфотографировал брат, а потом я смотрю на эти фотографии, а я… без ноги. То есть до сих пор бывает такое, что я забываю. И я считаю, что даже до сих пор нет полного осознания всего случившегося", - говорит Руслана.

После ранения Руслана перенесла 5 операций Фото: Privat

На вопрос о самочувствии Руслана отвечает, что сейчас чувствует себя значительно лучше: как физически, так и морально. Впрочем, даже два месяца спустя фантомные боли продолжают ее преследовать. "Я очень давно отказалась от внутримышечных обезболивающих. Это мое собственное желание. Я пришла к решению, что нужно прекращать их использовать и ощущать ногу такой, какой она есть. И когда я перестала все пить, фантомные боли вернулись, но со временем они стали понемногу притупляться. Кроме того, психолог мне объясняет, как именно я должна доносить своему мозгу, что ножки уже нет. Потому что мозг помнит мой образ, который был до ранения, и все еще передает туда импульс. Из-за этого и возникают болезненные ощущения", - объясняет девушка.

Сейчас Руслана принимает только успокоительные препараты, чтобы поддержать свою нервную систему в этот сложный период. К тому же еще недавно девушку беспокоили сильные панические атаки. Преодолевать эту проблему шаг за шагом помогают успокоительные и регулярная психотерапия.

"Хочу стать на коньки и поехать"

В общей сложности Руслана перенесла пять операций. Сейчас девушка проходит санаторное лечение и готовится к протезированию. Ежедневно она снимает мерки с ноги, чтобы отследить момент, когда конечность перестанет худеть. Это очень важно для удачного подбора и установки протеза. Вскоре Руслана начнет выполнять физические упражнения, чтобы разработать мышцы, которые через два месяца частично атрофировались.

Благодаря пожертвованиям Руслана сможет приобрести современный протез немецкого производства. Как только девушка его получит и научится с ним жить, возьмется за воплощение своих новых мечтаний. "Моя самая простая мечта такова: я хочу стать на коньки и поехать. А еще я мечтаю о велосипеде. И даже если у меня нет ноги, это же не значит, что я не могу воплотить эти мечты", - говорит Руслана.

Несмотря на все испытания, девушка хочет быть мотивацией для других пострадавших от войны людей, чтобы они не теряли веру в жизнь: "Я хочу показать людям, что все возможно, и не надо сидеть и прятаться. Если у вас что-то случилось, да, это страшно, это больно, но жизнь продолжается, ее нужно жить".

Смотрите также: