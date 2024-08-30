ФРГ впервые с 2021 года выслала афганцев на родину

В Афганистан депортированы осужденные преступники, "не имеющие права оставаться в Германии", заявил представитель правительства ФРГ.

Германия в пятницу, 30 августа, депортировала граждан Афганистана на родину - впервые с 2021 года, когда исламистское радикальное движение "Талибан" после вывода войск США вновь захватило власть. Как сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), речь идет об осужденных преступниках, "не имеющих права оставаться в Германии".

"В последние месяцы федеральное правительство прилагает большие усилия для возобновления возвращений в таких случаях и оказывает поддержку ответственным федеральным землям на этом направлении", - подчеркнул Хебештрайт.

Берлин взаимодействует с ключевыми региональными партнерами для облегчения процедуры. "Заинтересованность Германии в безопасности явно перевешивает" необходимость защиты личности в ситуации, когда речь идет о "преступниках и опасных лицах", добавил представитель правительства ФРГ.

Депортация проведена чартерным самолетом Qatar Airways

Журнал Der Spiegel сообщил, что афганцев выслали чартерным самолетом Qatar Airways из аэропорта Лейпцига. На запрос агентства AFP представитель министерства внутренних дел земли Саксония пояснил, что самолет вылетел около 07.00 по местному времени (08.00 мск) и должен приземлиться в столице Афганистана - Кабуле - около 12.00 (13.00 мск).

Политик Ламья Каддор (Lamya Kaddor), эксперт партии "Союз-90"/"зеленые" по вопросам внутренней безопасности, пояснила в соцсети X (Twitter), что депортация произведена при поддержке Катара.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) уведомит комитет по внутренним делам бундестага о деталях операции до конца дня 30 августа. По данным Der Spiegel, часть депортируемых была доставлена в Лейпциг из нескольких федеральных земель в течение ночи. Акция была организована МВД ФРГ. Перед вылетом каждый гражданин Афганистана получил 1000 евро.

Правительство Германии согласовало пакет мер усилению безопасности

Фезер и министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschman) на совместной пресс-конференции 29 августа сообщили, что после нападения, осуществленного исламистом в Золингене и унесшего жизни трех человек, федеральное правительство Германии согласовало пакет мер по усилению безопасности.

По словам Бушмана, необходимо упростить высылку беженцев, которые применили оружие.

Планируется также заключить дополнительные миграционные соглашения с третьими странами, чтобы вернуть туда незаконных мигрантов. В документе упоминались Молдова, Кыргызстан, Узбекистан, Кения и Филиппины.

Ранее, 24 августа, в разгар "Фестиваля разнообразия", приуроченного к 650-летию Золингена, на одной из центральных площадей города на участников праздника напал неизвестный с ножом. Погибли три человека, еще восемь получили ранения. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за произошедшее.