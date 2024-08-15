Глава МИД ФРГ раскритиковала режим талибов в Афганистане

Три года назад талибы захватили власть в Афганистане и с тех пор систематически ограничивают права женщин. Анналена Бербок заявила о самых массовых нарушениях прав человека в мире.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) подвергла резкой критике правящее в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан". "На протяжении трех лет бесчеловечный режим талибов ежедневно разрушает надежды миллионов афганских женщин и девочек на лучшую и более свободную жизнь", - заявила она в четверг, 15 августа, в третью годовщину захвата столицы азиатской страны талибами.

По словам Бербок , женщины и девочки в Афганистане сталкиваются с "самыми массовыми систематическими нарушениями прав человека в мире". "Половине страны больше не разрешается делать то, что является частью нормальной жизни: работать, ходить в больницу или ресторан в одиночку, петь, показывать свое лицо на улице, посещать школу будучи подростком, быть женщиной. Жизнь многих женщин и девочек в Афганистане похожа на жизнь в домашней тюрьме", - указала глава германской дипломатии.

Она подчеркнула, что Берлин продолжит поддерживать женщин, девочек и всех людей в Афганистане, которым угрожает "Талибан". "Там, где это возможно, мы оказываем поддержку людям на местах, предоставляя им чрезвычайную гуманитарную помощь в виде продуктов питания или базового медицинского обслуживания. Там, где это возможно и оправданно, мы участвуем в проектах по защите прав человека в Афганистане", - сказала она, добавив, что более 34 000 человек, подвергшихся преследованиям со стороны талибов, нашли убежище в Германии.

Три года правления талибов в Афганистане

Три года назад, 15 августа 2021 года, Кабул был захвачен радикальным исламистским движением "Талибан". Талибы взяли всю страну под свой контроль в течение нескольких недель после вывода из нее Международных сил содействия безопасности (ISAF) под руководством НАТО.

С тех пор права женщин и девочек в стране подверглись резким ограничениям. Согласно опубликованным в четверг данным ЮНЕСКО, с 2021 года по меньшей мере 1,4 миллиона афганских девочек были намеренно лишены возможности получать школьное образование. Это на 300 тысяч больше, чем в апреле 2023 года, когда организация проводила предыдущий подсчет.

"Сегодня Афганистан - единственная страна в мире, где запрещен доступ к образованию для женщин и девочек старше 12 лет. Эта ситуация должна беспокоить всех нас, - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. -Право на образование не может быть предметом переговоров или компромиссов".