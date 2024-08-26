Резня в Золингене: как отреагируют немецкие власти?

После ножевой атаки в Золингене споры о беженцах, пограничном контроле и законе об оружии вспыхнули в Германии с новой силой. Подробности у DW.

Ножевая атака на гостей городского фестиваля в Золингене 23 августа накалила и без того напряженную политическую атмосферу в Германии. Ведущие политики из правящих и оппозиционных партий призывают к конкретным действиям после резни, в которой подозревается арестованный 26-летний сириец, просивший убежища в Германии. Среди обсуждаемых мер - запрет на прием беженцев из Афганистана и Сирии, ужесточение законов об оружии и усиленный пограничный контроль.

В понедельник, 26 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), возложив цветы в Золингене в память о трех убитых, уже пообещал ужесточить законы об оружии и ускорить депортацию нелегальных мигрантов. "Это был терроризм против всех нас. Мы этого не забудем", - сказал Шольц, добавив, что он испытывает "ярость и гнев".

Мерц: "Проблема не в ножах, а в людях"

Лидер консервативного "Христианско-демократического союза" (ХДС), ныне крупнейшей оппозиционной партии в Германии, Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал правительство запретить в ФРГ прием ходатайств о предоставлении убежища от граждан Сирии и Афганистана. "Проблема не в ножах, а в людях, которые ходят с ними. В большинстве случаев это беженцы, и за большинством преступлений стоят исламистские мотивы", - обосновал свою позицию Мерц в последнем бюллетене MerzMail . К слову, на сирийцев и афганцев в 2023 году пришлось почти 45% всех заявлений на убежище в ФРГ, следует из базы данных по предоставлению убежища AIDA .

Запрет на прием беженцев из этих двух стран поддержал и однопартиец Мерца Хендрик Вюст (Hendrik Wüst), премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия, где расположен Золинген. "Я считаю, что это правильно. Я уже много месяцев назад говорил, что мы не сможем решать проблемы миграции и беженцев в офисах районных иммиграционных служб", - заявил Вюст в эфире медиакомпании WDR.

Депортация в Сирию и Афганистан?

Мерц также призвал Шольца "быстро и без промедления принять решения, направленные на предотвращение новых терактов", подобных нападению в Золингене или ножевой атаке в Мангейме тремя месяцами ранее. Среди предложенных им решений есть и радикальные. Например, депортация мигрантов в Сирию или Афганистан - страны, признанные Германией небезопасными. Или немедленный отзыв вида на жительство у всех, кто, получив статус беженца в ФРГ, посетил страну своего происхождения.

Вице-председатель парламентской фракции ХДС Йенс Шпан (Jens Spahn) и вовсе предложил закрыть границы страны. "Сотни молодых людей из Сирии и Афганистана приезжают в Германию и Европу каждый день в течение многих лет. Это должно наконец закончиться", - заявил он газете Rheinische Post .

Социал-демократы отвергают призывы ХДС, но не все

Запрет на прием беженцев из Афганистана и Сирии "несовместим ни с нашими законами, ни с нашей конституцией, ни с европейской конвенцией о беженцах", заявила сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен (Saskia Esken). Ответ Германии "не может заключаться в том, что мы захлопнем двери перед людьми, которые сами бегут от исламистов", - объяснил генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert).

В то же время вопрос о депортации мигрантов в Сирию и Афганистан уже несколько недель рассматривается министром внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). При этом, по ее словам, организовать такие высылки не так-то просто: с радикальным исламистским движением "Талибан" нет дипломатических отношений, а с тех пор, как оно захватило власть в Афганистане в 2021 году, в Германии действует запрет на депортацию в эту страну.

Глава МВД хочет усилить пограничный контроль

Более того, правящая в Германии коалиция партий может согласиться с требованием Мерца "контролировать границы" и, следуя положениям Дублинского соглашения, не допускать до подачи ходатайства об убежище ни одного мигранта, въехавшего в Германию через другую страну Евросоюза. Контроль за соблюдением этого соглашения - особенно острая тема, учитывая, что преступник, устроивший резню в Золингене, впервые пересек границу ЕС в Болгарии, а уже потом направился в Германию и запросил здесь убежище.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер не раз выражала недовольство тем, что многие страны ЕС, в частности Болгария и Румыния, разрешают просителям убежища беспрепятственно проезжать через них в Германию. Сейчас на некоторых участках границы ФРГ действуют выборочные проверки, и они "сохранятся до тех пор, пока это необходимо", заявила в августе Фезер.

Хабек: "Никакой терпимости к убийцам, террористам и исламистам"

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) после атаки в Золингене высказался за ужесточение закона об оружии и расширение зон, в которых находиться с ним запрещено. "Никому в Германии не нужно колюще-режущее оружие в публичных местах. Мы больше не живем в Средневековье", - говорится в заявлении Хабека, опубликованном в соцсети X.

Министр также назвал исламистский террор "одной из наибольших опасностей для безопасности" Германии и заявил, что не может быть "никакой терпимости к убийцам, террористам и исламистам".

Нападение в Золингене - за неделю перед резонансными выборами

Дебаты вокруг ножевой атаки в Золингене вспыхнули с такой силой еще и потому, что она произошла перед резонансными выборами в земельные парламенты (ландтаги) в Саксонии и Тюрингии, которые пройдут 1 сентября. В обеих восточных землях, согласно предварительным опросам, выиграть выборы более чем с 30% голосов может правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Третье место в этих землях прочат левопопулистскому "Союзу Сары Вагенкнехт". Обе партии призывают к радикальному ужесточению правил предоставления убежища и ограничению иммиграции. Впрочем, радикально изменить политику в отношении беженцев предлагает уже и консервативный ХДС, который поборется с АдГ за победу на выборах.