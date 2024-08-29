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Правительство ФРГ представило план по усилению безопасности

Сергей Куприков
29 августа 2024 г.

Правящая коалиция ФРГ согласовала обширный план борьбы с нелегальными беженцами и вооруженными преступниками. Прелагается лишить нелегалов соцпособий и постараться выслать их из страны.

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Нэнси Фезер (справа) и Марко Бушман представляют пакет мер по безопасности
Нэнси Фезер (справа) и Марко Бушман представляют пакет мер по безопасностиФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

После нападения, осуществленного исламистом в Золингене и унесшего жизни трех человек, федеральное правительство Германии согласовало пакет мер по усилению безопасности. Он включает в себя прекращение выплат для беженцев, подлежащих высылке, расширение запрета на ношение ножей, дополнительные полномочия органов безопасности и другие меры. Об этом заявили министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и министр юстиции Марко Бушман (Marco Buschman) на совместной пресс-конференции в четверг, 29 августа.

Нелегальных беженцев заставят уехать

Беженцы, которые ранее были зарегистрированы в другой стране ЕС, должны быть лишены социальных пособий, указала Фезер. Как добавил Бушман, это делается для того, чтобы оказать давление на нелегальных мигрантов, принудить их связаться с властями или добровольно покинуть страну.

Кроме того, по словам Бушмана, необходимо упростить высылку беженцев, которые применили оружие. Министр юстиции также заявил, что право на защиту в Германии должны потерять и легальные беженцы, кто возвращается на родину "без уважительных причин", например, в отпуск. Отмечается, что это не касается беженцев из Украины.

Бушман указал, что следует продолжить работу по депортации правонарушителей в Сирию и Афганистан, вступив в контакт с местными властями. Также планируется заключить дополнительные миграционные соглашения с третьими странами, чтобы вернуть туда незаконных мигрантов. В документе упоминаются Молдова, Кыргызстан, Узбекистан, Кения и Филиппины.

Полицейских вооружат дистанционными электрошокерами

Органы правопорядка получат больше прав. К примеру, они смогут осуществлять биометрическое сопоставление общедоступных интернет-данных для распознавания лиц, чтобы облегчить идентификацию подозреваемых в совершении преступления или лиц, находящихся в розыске. Предполагается оснащение полицейских дистанционными электрошокерами.

Запреты на ношение ножей

Что касается ножей, то в будущем должен быть введен "общий запрет на ношение выкидных ножей", указала Фезер. Кроме того, планируется ввести полный запрет на ношение ножей на народных гуляниях, спортивных и аналогичных публичных мероприятиях. "В будущем также должен быть введен общий запрет на ношение ножей в поездах и других транспортных средствах дальнего следования", - заявила министр. Федеральным землям должна быть предоставлена возможность ввести полный запрет на ношение ножей в общественном транспорте.

Предлагаемый пакет мер планируется обсудить в начале сентября с представителями федеральных земель и оппозиционными партиями. После этого последует его обсуждение в бундестаге и бундесрате.

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