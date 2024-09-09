ФРГ вводит временный контроль на всех сухопутных границах

В числе прочего погранконтроль с 16 сентября введен на наземных границах Германии с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией.

Министерство внутренних дел Германии уведомило Еврокомиссию о том, что с 16 сентября ФРГ вводит временный - на срок шесть месяцев - внутренний погранконтроль на наземных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в МВД ФРГ. Таким образом пограничная полиция сможет не впускать в страну незаконных мигрантов в соответствии с европейским и национальным законодательством, указали в ведомстве.

Возможности местных властей по размещению, обучению и интеграции ограничены в связи с приемом 1,2 млн беженцев войны из Украины и соискателей убежища из других стран. Мера направлена на усиление безопасности Германии, в том числе для защиты от исламистского терроризма и трансграничной преступности.

Берлин ждет введения в строй Общеевропейской системы предоставления убежища

"Пока мы не добьемся надежной защиты внешних границ ЕС с помощью новой Общеевропейской системы предоставления убежища и других мер", Германия вынуждена усилить контроль на границах, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

По ее словам, с октября 2023 года на сухопутных границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией было отказано во въезде более чем 30 тысячам иностранцев при предъявлении поддельных документов или в случае отсутствия бумаг. "Поэтому мы распространим временный внутренний пограничный контроль на все сухопутные границы Германии", - добавила Фэзер. На границе с Австрией временный внутренний погранконтроль будет действовать до 11 ноября, со Швейцарией, Чехией и Польшей - до 15 декабря.

С 16 октября полиция выявила около 52 тысяч несанкционированных въездов в ФРГ.

Погранконтроль на время ЧЕ по футболу

В начале сентября представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль (Maximilian Kall) подтвердил DW, что правительство страны планирует продлить на срок и после декабря паспортный контроль на наземных границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией.

С 7 июня до 19 июля, когда ФРГ принимала чемпионат Европы по футболу, паспортный контроль вводился по всему периметру ее границ. Тогда за первые две недели турнира удалось задержать на границах около 600 человек, находящихся в розыске, а также десятки футбольных хулиганов и полторы сотни лиц, связанных с нелегальной миграцией.

Нападение в Золингене

После ножевой атаки исламиста в Золингене 24 августа, унесшей жизни трех человек, правительство Германии 29 августа согласовало пакет мер усиления безопасности. Он включает в себя прекращение выплат для беженцев, подлежащих высылке, расширение запрета на ношение ножей, дополнительные полномочия органов безопасности и другие меры.

Во время "Фестиваля разнообразия", приуроченного к 650-летию Золингена, на одной из центральных площадей города на участников праздника напал мужчина с ножом. Три человека погибли, еще восемь были ранены. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за произошедшее.