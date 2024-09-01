Штайнмайер призвал усилить борьбу с нелегальной миграцией

Нападение с ножом поразило страну "в самое сердце", заявил президент ФРГ на панихиде по жертвам резни в Золингене. Он призвал усилить борьбу против нелегальной миграции.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в воскресенье, 1 сентября, посетил панихиду по жертвам резни в Золингене (Северный Рейн-Вестфалия). "Мы все еще потрясены спустя девять дней после кровавого поступка этого молодого радикально настроенного исламиста", - признал Штайнмайер, говоря о преступнике.

Атака поразила страну "в самое сердце", добавил он. "Она ударила по нашему самовосприятию как нации, представители которой, несмотря на все свои различия, мирно сосуществуют и стремятся жить вместе - как те, кто был здесь на протяжении многих поколений, так и те, кто присоединился к нам позднее", - подчеркнул президент ФРГ.

Его приняли Хендрик Вюст (Hendrik Wüst), премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия, где расположен Золинген, заместительница премьера Мона Нойбаур (Mona Neubaur) и обер-бургомистр города Тим Курцбах (Tim Kurzbach), передало агентство dpa.

Штайнмайер призвал усилить борьбу против нелегальной миграции

Штайнмайер призвал усилить борьбу против нелегальной миграции, в частности более последовательно подходить к приему просителей убежища. "Мы должны приложить все, действительно все усилия для реализации правил по ограничению доступа - уже существующих и сейчас разрабатываемых", - подчеркнул он.

Это "колоссальная задача, в решении которой мы не должны потерпеть неудачу. Она должна стать нашим приоритетом на ближайшие годы", цитирует президента Германии агентство epd.

Пакет мер по усилению безопасности

Штайнмайер хотел встретиться с родственниками жертв в закрытой обстановке - для непубличной беседы. На памятном мероприятии также ожидалось присутствие председательницы бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas), канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) и министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Ожидалось возложение венков в центре города.

После нападения, осуществленного исламистом в Золингене и унесшего жизни трех человек, правительство Германии 29 августа согласовало пакет мер по усилению безопасности. Он включает в себя прекращение выплат для беженцев, подлежащих высылке, расширение запрета на ношение ножей, дополнительные полномочия органов безопасности и другие меры.

Нападение в Золингене

Ранее, 24 августа, в разгар "Фестиваля разнообразия", приуроченного к 650-летию Золингена, на одной из центральных площадей города на участников праздника напал мужчина с ножом. Погибли три человека, еще восемь получили ранения. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за произошедшее.