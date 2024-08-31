В оппозиции ФРГ раскритиковали миграционный пакет коалиции

По словам Мерца, "реальная проблема" не решается. "Немногие страны в мире оказывают такой объем гумпомощи", - заявил он, добавив, что "предел уже достигнут".

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц (Friedrich Merz) раскритиковал пакет мер по миграционной политике, заявленный правящей коалицией в преддверии переговоров канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) с ХДС, Христианско-социальным союзом и земельными властями. Комментарий Мерца размещен на его сайте в субботу, 31 августа.

"С прошлых выходных в Германии ведутся активные дебаты о том, как поступать с криминальными мигрантами и беженцами", - написал он.

По словам Мерца, "в последние несколько дней наметился некоторый сдвиг". Коалиционное правительство "выразило серьезное намерение" обеспечить внутреннюю безопасность, депортировать просителей убежища, совершивших уголовные преступления, и сократить поддержку хотя бы тех, "кто, как нападавший в Золингене, мог бы быть перенаправлен в другую страну-член ЕС", отметил политик.

"Реальная проблема не решается"

В то же время "реальная проблема" не решается, считает представитель оппозиции. "Что будет происходить на наших границах в будущем? Мы должны знать и решать, кто въезжает в нашу страну и, прежде всего, кому это запрещено", - добавил Мерц.

Он констатировал, что многие страны Евросоюза пропускают просителей убежища, позволяя им транзитный проезд до Германии, а затем чинят существенные препятствия, прежде чем дать добро на возвращение хотя бы части соискателей в государства въезда в ЕС.

"Однако если за два дня прибывает столько же новых беженцев, сколько депортируется и возвращается (в страны въезда. - Ред.) за месяц, то проблема в Германии будет не решаться, а углубляться", - уверен он. "И именно поэтому предложения, быстро сформулированные на этой неделе коалицией, практически ничего не изменят", - предположил политик.

Необходима лучшая охрана границ Германии, считает политик

По словам Мерца, нынешняя ситуация создает проблемы в системе образования и приводит к нехватке жилья. "Отсутствие образования и недостаточная интеграция создают почву для социальных конфликтов, роста насилия и (само)радикализации", - резюмировал Мерц. Он предложил сосредоточиться на лучшей защите границ Германии и повышении безопасности в третьих странах.

"Немногие страны в мире оказывают такой объем гуманитарной помощи, как мы - причем как из государственных фондов, так и за счет многочисленных частных пожертвований", - указал глава ХДС, добавив, что "предел уже достигнут".

Ужесточение риторики оппозиции в преддверии земельных выборов

В преддверии земельных выборов в Германии многие партии ужесточили риторику, касающуюся миграционной политики. Еще более остро этот вопрос стал обсуждаться после недавней атаки с ножом на посетителей фестиваля в Золингене, в которой подозревается арестованный 26-летний мигрант из Сирии. По сообщениям СМИ, мужчину должны были депортировать из Германии еще в 2023 году, поскольку его прошение о статусе беженца в ФРГ было отклонено.

После нападения, осуществленного исламистом в Золингене и унесшего жизни трех человек, федеральное правительство Германии 29 августа согласовало пакет мер по усилению безопасности. Он включает в себя прекращение выплат для беженцев, подлежащих высылке, расширение запрета на ношение ножей, дополнительные полномочия органов безопасности и другие меры.

Премьер Баварии призывает к коренной реформе

В свою очередь премьер-министр Баварии, председатель находящегося в оппозиции ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder) также настоятельно призвал правительство провести коренную реформу миграционного законодательства. "Сюда относятся отказы во въезде прямо на границе, коренное реформирование закона о праве на убежище, соглашения со странами происхождения о репатриации мигрантов и расширение списка безопасных стран", - заявил Зёдер в интервью еженедельнику Welt am Sonntag.

Неделю назад, 24 августа, в разгар "Фестиваля разнообразия", приуроченного к 650-летию Золингена, на одной из центральных площадей города на участников праздника напал мужчина с ножом. Погибли три человека, еще восемь получили ранения. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за произошедшее.