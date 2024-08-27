Мерц предложил Шольцу вместе бороться с незаконной миграцией

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) во вторник, 27 августа, встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz), предложив главе правительства объединить усилия, чтобы ограничить нелегальную миграцию в ФРГ.

В частности, Мерц попросил Шольца разрешить провести быстрое голосование в бундестаге для принятия срочных изменений в миграционном законодательстве. Речь шла в том числе о поправках, касающихся права на пребывание в стране, а также Закона о федеральной полиции. Для реализации этих изменений, заявил лидер оппозиции, Социал-демократической партии (СДПГ), в которую входит канцлер ФРГ, может даже не понадобиться поддержка других партнеров по коалиции - свободных демократов и "зеленых": необходимые голоса можно будет набрать за счет объединения сил СДПГ и ХДС.

При этом глава крупнейшей оппозиционной партии Германии заверил, что ХДС не пытается таким образом стать частью правительства. По словам Мерца, блок ХДС/ХСС отчасти несет ответственность за то, что нелегальная миграция "вышла из-под контроля", и поэтому хочет решить проблему совместно с теми участниками правящей коалиции, которые "готовы проявить добрую волю" в этом вопросе. Мерц также предложил, чтобы и правительство, и оппозиция назначили по одному специалисту для разработки предложений по кардинальным изменениям в миграционном законодательстве.

Требования ускорить депортации нелегальных мигрантов и выборы в ФРГ

В преддверии земельных выборов в Германии многие партии ужесточили риторику, касающуюся миграционной политики. Еще более остро этот вопрос стал обсуждаться после недавней атаки с ножом на посетителей фестиваля в Золингене, ответственность за которую взял на себя 26-летний мигрант из Сирии. По сообщениям СМИ, мужчину должны были депортировать из Германии еще в 2023 году, поскольку его прошение о статусе беженца в ФРГ было отклонено.

Олаф Шольц во время визита в Золинген заявил о необходимости "сделать все возможное, чтобы обеспечить репатриацию и депортацию тех, кто не может или не имеет права оставаться в Германии". Ранее министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) сообщила, что власти Германии возобновят депортацию преступников - выходцев из Сирии и Афганистана - в страны их исхода. Сообщалось, что в первую очередь планируется депортировать совершающих насильственные преступления исламистов. Однако как будет выглядеть реализация этих планов на практике, пока остается неясным.