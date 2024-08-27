Генсек ХДС призвал Шольца изменить миграционную политику ФРГ

Требования христианских демократов усиливаются на фоне трагедии в Золингене, где мигрант из Сирии зарезал трех человек. Генеральный секретарь ХДС Линнеман призвал Шольца осознать, что "дальше так продолжаться не может".

Генеральный секретарь оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) решительно призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) внести коррективы в миграционную политику Германии. "Надеюсь, что федеральный канцлер осознает, что дальше так продолжаться не может", - заявил Линнеман в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 27 августа.

Он назвал "велением времени" неукоснительное выполнение Дублинских соглашений, согласно которым за рассмотрение ходатайства иностранца об убежище отвечает то государство Евросоюза, на территорию которого тот первоначально прибыл.

"Кто въезжает в Германию через соседнее государство, того следует высылать обратно. Это отвечает нормам конституции. Если для этого требуются разъяснения на европейском уровне, то их нужно получить. Депортации в Афганистан и Сирию должны стать возможными", - подчеркнул генсек ХДС.

Нападение в Золингене

Вечером 23 августа 26-летний мигрант из Сирии напал с ножом на посетителей "Фестиваля разнообразия" в городе Золинген, в результате три человека погибли и еще восемь были ранены. Задержанный Исса аль-Х. с вечера 24 августа содержится в следственном изоляторе. В числе прочего его обвиняют в принадлежности к джихадистской группировке "Исламское государство" (ИГ). Иссу аль-Х. должны были ранее выслать из Германии в Болгарию, однако ему удалось избежать этого.

27 августа председатель ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) встречается в Берлине с канцлером Шольцем. Ожидается, что политики обсудят реформу миграционного законодательства Германии.