Премьер Баварии требует реформы миграционной политики ФРГ

Законодательство Германии об убежище нуждается в глубоком реформировании, убежден Маркус Зёдер. Нужно прямо на границе отказывать во въезде всем, у кого явно нет оснований для получения убежища, указал он.

Премьер-министр Баварии, председатель находящегося в оппозиции Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) настоятельно призвал правительство Германии провести коренную реформу миграционного законодательства. "Сюда относятся отказы во въезде прямо на границе, коренное реформирование закона о праве на убежище, соглашения со странами происхождения о репатриации мигрантов и расширение списка безопасных стран", - заявил Зёдер в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, выдержки из которого в субботу, 31 августа, цитирует агентство dpa.

По словам баварского премьера, правительство ФРГ пока отказывается предпринимать такие шаги. Комментируя представленный Берлином пакет мер, касающихся законодательства об убежище, Маркус Зёдер сказал, что он содержит правильные исходные элементы, но все еще недостаточен.

Смена вех в миграционной политике

"Необходима, наконец, принципиальная смена вех в миграционной политике. Нам следует изменить законодательство о праве на убежище, оно больше не соответствует требованиям времени. Мы должны прямо на границе отказывать во въезде в страну тем, у кого явно нет никаких оснований на получение убежища. Например, тем, кто прибывает из уже безопасной третьей страны", - пояснил Маркус Зёдер.

Баварский премьер усомнился в том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) всерьез готов обсуждать данную тему с блоком христианских партий ХДС/ХСС. "Могу лишь посоветовать канцлеру отказаться от тактических маневров на фоне выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии", - сказал Зёдер. Он напомнил, что Шольц в рамках так называемого "Пакта о Германии" (Deutschlandpakt) уже давал понять о готовности к сотрудничеству, но из этого так ничего и не вышло. "Было много обещано, но ничего не выполнено", - констатировал глава правительства Баварии.

Он отметил, что федеральные власти могли бы быстро ввести в силу предписания об отказе во въезде в страну прямо на границе, содержании тех, кто подлежит депортации, под стражей, повсеместном введении для мигрантов карты для оплаты услуг, а также заключить договоры с Сирией и Афганистаном о репатриации мигрантов.