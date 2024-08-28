Европа - снова мишень террористов "Исламского государства"

После резни в немецком Золингене, где 23 августа в ходе городского фестиваля, предположительно, 26-летний сириец, просивший убежище в Германии, зарезал трех человек и еще восьми гостям праздника нанес ранения, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за эту атаку. Нападавший действовал из "мести за мусульман в Палестине и других странах", его действия были направлены на "группу христиан", утверждает Amaq, информагентство, выступающее рупором ИГ.

"Экстремисты используют нынешний конфликт на Ближнем Востоке для мобилизации сил", - заявил в интервью DW Томас Мюке (Thomas Mücke), эксперт организации Violence Prevention Network (VPN), занимающейся профилактикой экстремизма и дерадикализацией преступников, которые совершили акты насилия. С 7 октября 2023 года Мюке фиксирует "увеличение в четыре раза" числа терактов и попыток нападений в Западной Европе.

Именно в этот день радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную кровопролитную атаку на Израиль. В ответ Израиль объявил войну ХАМАС и начал наступление в секторе Газа, в результате которого, по информации Минздрава Газы, контролируемого ХАМАС, зафиксированы многочисленные жертвы, в том числе, среди мирного населения.

Активизация исламистов из-за войны на Ближнем Востоке

Резня в Золингене - лишь один эпизод из целой серии исламистских атак и попыток нападений по всей Европе, совершенных в течение нескольких недель, хотя не ясно, всегда ли за ними стоит именно ИГ.

В тот же день, что и атака в Золингене, два автомобиля взорвались у синагоги в Ла-Гранд-Мотт на юге Франции.

Незадолго до запланированных на начало августа в Вене концертов американской певицы Тейлор Свифт австрийские власти арестовали двух предполагаемых сторонников ИГ. Главный подозреваемый, 19-летний австриец с северомакедонскими корнями, заявил при аресте, что хотел "убить себя и как можно больше людей", сообщило Управление госбезопасности и разведки Австрии. Концерты Свифт были в итоге отменены.

Акция памяти полицейского Рувена Лаура, убитого афганцем 31 мая в Мангейме Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

В конце мая в Мангейме на юге Германии афганец убил полицейского и тяжело ранил еще пять человек. Целью нападения был лидер движения Pax Europa, критикующего ислам. О прямых связях нападавшего с ИГ не было известно, но следователи классифицировали атаку как "религиозно мотивированную".

Власти Германии и Франции опасались насилия со стороны ИГ во время чемпионата Европы по футболу в ФРГ и Олимпийских игр в Париже, проходивших нынешним летом. Оба этих крупных спортивных мероприятия прошли спокойно, но, возможно, только благодаря повышенным мерам безопасности и усилению охраны границ.

С 7 октября 2023 года в Западной Европе было официально зарегистрировано семь терактов и 21 попытка или планирование нападения. По словам Томаса Мюке, это волна не является неожиданностью: "ИГ определило Западную Европу как объект атак, естественно, с целью распространить страх и расколоть общество, чтобы они могли завербовать еще больше людей в свои ряды".

Однако самый крупный теракт, ответственность за который взяло на себя ИГ, произошел не в Западной Европе, а в Москве в марте 2024 года, когда в результате террористической атаки на концертный зал "Крокус Сити Холл" погибли более 140 человек. "Солдаты "Исламского государства" напали на большое скопление христиан" и "убили и ранили сотни" из них, утверждало тогда Amaq.

В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли более 140 человек Фото: Sergei Karpukhin/TASS/picture alliance

В день резни в Золингене, 23 августа, четверо заключенных колонии №19 в Суровикино Волгоградской области, уроженцы Узбекистана и Таджикистана, трое из которых были осуждены по статье, связанной с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотиков, напали с ножами на сотрудников ИК и других заключенных, взяв часть из них в заложники.

По заявлениям самих террористов, они являлись сторонниками "Исламского государства" и мстили за задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Спецназ Росгвардии в ходе штурма колонии №19 уничтожил всех четырех террористов и освободил всех заложников. Помимо террористов при штурме погибли четыре человека.

ИГ и призыв убивать "неверных"

Террористическая группировка ИГ стала известна всему миру десять лет назад, когда ее тогдашний лидер Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание "халифата" на Ближнем и Среднем Востоке. Согласно этой мусульманской форме правления светская и духовная власть находятся в руках халифа. В 2015 году ИГ достигло пика своего могущества и стало доминировать на значительной части территории Сирии и Ирака. В интернете появились видеозаписи жестоких убийств и, в частности, обезглавливаний, совершенных боевиками-исламистами.

Томас Мюке Фото: Violence Prevention Network/FotoPloetz

Но ИГ уже тогда выбрало своей мишенью также Европу и весь Запад - "неверных", согласно его трактовке. "ИГ неоднократно посредством интернет-пропаганды призывало к совершению таких атак, - констатирует Томас Мюке из VPN. - А также давало точные описания того, как можно совершать нападения, например, используя автомобили, чтобы убивать "неверных" повсюду".

Особенно кровавой оказалась серия терактов в Париже 13 ноября 2015 года, в результате которых погибли в общей сложности 130 человек. Нападение сторонника ИГ, протаранившего на грузовике рождественский рынок в Берлине 20 декабря 2016 года, унесло жизни двенадцати человек. На данный момент это самое серьезное исламистское нападение, имевшее место в Германии.

С 2019 года считается, что в военном отношении ИГ побеждено на Ближнем Востоке. Проект создания "халифата" к тому моменту потерпел крах. Нападения террористов ИГ в Европе также на некоторое время пошли на спад. Однако джихадизм, похоже, сейчас вернулся, обозначив возвращение новой серией атак. По словам Томаса Мюке, преступники за это время стали моложе: две трети арестованных сейчас в Западной Европе - подростки. От их возраста, добавляет эксперт, зависят и методы, используемые для нападений: "Интернет играет важную роль в радикализации и активизации, включая процесс вербовки".

Луч надежды: распознать радикализацию на ранней стадии

При этом Мюке не может обнадежить перспективами улучшения ситуации. Эскалация ближневосточного конфликта после 7 октября 2023 года, по его оценке, "будет продолжать влиять на динамику террора еще долгие годы". Многие эксперты считают, что зоны запрета на ношение ножей, которые все активнее хочет создавать глава министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), малоэффективны: на тех, кто хочет убивать людей ножом, такой запрет вряд ли произведет впечатление.

Нэнси Фезер Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

Тем не менее Томас Мюке из VPN все же дарит луч надежды: "С 7 октября количество звонков на горячие линии для получения консультаций увеличилось в несколько раз. И тогда мы получаем ценную информацию и можем попытаться прервать процессы (исламистской. - Ред.) радикализации уже на ранней стадии".

По мнению эксперта, тот факт, что преступники становятся моложе, открывает и новые возможности. "Прежде всего, я рассчитываю на то, что у людей, ставших радикалами-исламистами, изменится их характер, и это заметят те, кто их окружает, - указывает Мюке. - И важно, чтобы об этих изменениях было сообщено как можно быстрее, чтобы люди искали помощь и поддержку, потому что каждая экстремистская группировка старается привлечь в свои ряды и завербовать молодое поколение. И именно здесь у нас есть все шансы обуздать экстремизм и терроризм".