Глава МВД ФРГ призвала сплотиться после атаки в Золингене

Немецкие политики призывают сограждан к сплоченности на фоне гибели людей в результате ножевой атаки в Золингене. В Германии разгорелась общественная дискуссия о запрете ношения ножей на улицах.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) призвала население страны к сплоченности на фоне нападения с ножом в Золингене, при котором три человека погибли и еще восемь были ранены. "Не позволим разделить себя в такое время, но будем держаться вместе", - заявила глава МВД в субботу, 24 августа, во время визита в Золинген.

По словам Фезер, не следует поддаваться влиянию тех, кто намерен посеять ненависть. Она заверила землю Северный Рейн - Вестфалия и город Золинген в помощи федеральных властей.

Премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст (Hendrik Wüst) назвал нападение в Золингене "актом террора против безопасности и свободы" Германии. "Это нападение нанесло удар в самое сердце нашей страны", - сказал он в Золингене, подчеркнув, что немецкое общество не позволит, чтобы его "сотрясали террор и ненависть".

Земельный министр внутренних дел Херберт Ройль (Herbert Reul) распорядился усилить присутствие полиции по всей федеральной земле - особенно там, где проходят крупные мероприятия.

В Германии дебаты о запрете на ношение ножей

После нападения в Золингене в обществе Германии активизировалась дискуссия о необходимости запрета ношения ножей в общественных местах. Федеральный министр юстиции Марко Бушман (Marco Buschmann) объявил о проведении консультаций в правительстве по вопросу ужесточения соответствующих законов.

К этому призывает, в частности, Социал-демократическая партия (СДПГ). "Этот вероятный теракт показывает: в Германии существует проблема насилия с применением ножей, - заявил лидер СДПГ Ларс Клингбайль в интервью газете Bild am Sonntag, призвав к практически полному запрету ножей на улицах. - Для меня нет причин, по которым люди должны носить с собой колюще-режущее оружие в повседневной жизни".

Все предложения министра внутренних дел Фезер о введении более строгих запретов, касающихся ношения ножей до сих пор отвергала Свободная демократическая партия (СвДП), отмечает агентство AFP.

Следствие допускает, что речь идет о теракте

Накануне вечером в разгар "Фестиваля разнообразия", приуроченного к 650-летию города Золинген на западе Германии, на одной из центральных площадей на участников праздника напал неизвестный с ножом. В результате нападения погибли три человека, еще восемь получили ранения, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Преступнику удалось скрыться с места трагедии неопознанным. Полиция продолжает его поиски.

На следующий день после нападения, 24 августа, полиция задержала 15-летнего подростка. Правоохранители выясняют, причастен ли задержанный к атаке. По информации журнала Der Spiegel, задержанный - гражданин Кыргызстана, который жил в общежитии для беженцев, - отказывается давать показания. Как утверждают журналисты, он мог говорить с непосредственным исполнителем атаки и не сообщить о готовящемся преступлении.

Следственные органы не исключают, что речь может идти о теракте.