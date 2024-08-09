Теракт на концерте Тейлор Свифт: задержан 3-й подозреваемый

Ранее власти утверждали, что задержали "обоих подозреваемых" в подготовке терактов на концерте американской поп-звезды в Вене. Третий задержанный - 18-летний выходец из Ирака, заявил глава австрийского МВД.

Австрийские власти задержали уже третьего человека по подозрению в подготовке теракта на концерте в Вене американской поп-звезды Тейлор Свифт - 18-летнего выходца из Ирака. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, передает агентство dpa.

Накануне Карнер сообщал, что задержаны "оба подозреваемых" в организации терактов на концертах Свифт в Вене и тем самым "удалось предотвратить трагедию". При этом, по его словам, "ситуация была и остается серьезной". В Австрии в настоящий момент действует предпоследний - за одну ступень до максимального - уровень террористической опасности.

В свою очередь глава пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Веллуччи заявила, что заговор с целью подготовки нападения на концерте Тейлор Свифт демонстрирует угрозу радикализации через социальные сети, что вызывает серьезную озабоченность.

Двое других задержанные - также тинейджеры

По версии следствия, один из задержанных - 19-летний гражданин Австрии - принес присягу на верность главарю террористической организации "Исламское государство". Он уволился с работы 25 июля и хвастался, что у него большие планы, заявил гендиректор по общественной безопасности МВД Австрии Франц Руф. Настроения подозреваемого, предположительно, радикализировались в результате общения на интернет-форумах. В ходе следственных действий он признался, что собирался взорвать себя и убить большое количество людей. По данным газеты Kurier, он украл химикаты со своего прежнего места работы и нашел в интернете сведения по созданию взрывчатого устройства.

Второй, 17-летний, подозреваемый за несколько дней до выступления Свифт начал работать на концертной площадке. Оба, очевидно, были готовы стать смертниками, отметил Руф.

Один из подозреваемых, предположительно, готовил взрывное устройство

В ходе обысков власти обнаружили материалы группировки "Исламское государство" и "Аль-Каиды". Герхард Карнер объяснил успешные действия следователей международным сотрудничеством спецслужб. Он пояснил, что в Австрии при первичном подозрении правоохранители не могут получать доступ к переписке в мессенджерах.

Скотланд-Ярд изучит "оперативные данные"

Британский госминистр по делам полиции Диана Джонсон заявила, что Скотланд-Ярд изучит "все оперативные данные" перед концертами Тейлор Свифт в Великобритании.

Ранее компания Barracuda Music отменила в Вене все три концерта певицы. Первый из них должен был пройти 8 августа. На каждое шоу было продано около 60 тысяч билетов. Организатор пообещал вернуть деньги за билеты в течение десяти рабочих дней.

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что исламистский терроризм угрожает безопасности и свободе во многих странах Запада. "Мы живем в эпоху, когда насильственные средства используются для атак на наш западный образ жизни", - подчеркнул он.