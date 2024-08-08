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В Вене из-за угрозы теракта отменили концерты Тейлор Свифт

Сергей Гуща
8 августа 2024 г.

В Австрии задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт. Источники в полиции сообщили о розыске еще трех человек.

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Полицейская операция в Тернице
Полицейская операция в ТерницеФото: Alex Halada/APA/dpa/picture alliance

В Вене отменены все три концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт, сообщил поздно вечером в среду, 7 августа, организатор шоу, компания Barracuda Music. "В связи с подтверждением властей о планируемом теракте на стадионе "Эрнст Хаппель" у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности", - говорится в сообщении.  

Ранее в тот же день австрийская полиция заявила о задержании двух подозреваемых в подготовке теракта, которые были произведены в Вене и городе Терниц в федеральной земле Нижняя Австрия. По данным правоохранителей, задержанные имели конкретные планы теракта на массовых мероприятиях в Вене и ее окрестностях. В одной из квартир при обыске были найдены химикалии, состав которых изучается. 

Один из задержанных - 19-летний гражданин Австрии - поклялся в верности нынешнему главарю террористической организации "Исламское государство". О втором задержанном полиция не предоставила никакой информации. По данным газеты Kurier, ему всего 17 лет. Источники в полиции сообщили изданию ORF.at о розыске еще трех подозреваемых. 

Канцлер Австрии: Удалось предотвратить трагедию 

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил об очень серьезной ситуации вокруг концертов Тейлор Свифт. "Благодаря интенсивному сотрудничеству нашей полиции … с зарубежными службами удалось своевременно распознать опасность, принять меры и предотвратить трагедию", - написал он в соцсети Х.

"Мы живем в эпоху, когда насильственные средства используются для атак на наш западный образ жизни", - отметил Нехаммер. По его словам, исламистский терроризм угрожает безопасности и свободе во многих странах Запада, поэтому важно оставаться бдительными, поддерживать друг друга и решительно бороться с исламизмом.

Первый из трех концертов Тейлор Свифт в Вене должен был пройти в четверг. На каждое шоу было продано около 60 тысяч билетов. Организатор пообещал вернуть деньги за билеты в течение десяти рабочих дней.

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