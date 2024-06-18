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Доклад спецслужбы: В ФРГ растет число правых экстремистов

Ася Миллер
18 июня 2024 г.

Главными угрозами для внутренней безопасности ФРГ остаются исламисты и правые радикалы, говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции.

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Акция правых экстремистов в Германии (фото из архива)
Акция правых экстремистов в Германии (фото из архива)Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

Война в Украине и эскалация конфликта на Ближнем Востоке способствовали росту числа экстремистов в Германии в 2023 году, отмечается в ежегодном докладе Федерального ведомства по охране конституции (BfV), представленном в Берлине во вторник, 18 июня.

Ключевой угрозой для внутренней безопасности страны президент BfV Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) назвал рост числа последователей правоэкстремистких движений. В 2023 году в ФРГ насчитывалось около 40 600 правых экстремистов - больше, чем в предыдущем году. Увеличилось и число левых экстремистов - с 36 500 в 2022 году до 37 000. Каждый четвертый экстремист из общей статистики относится к категории склонных к насилию.

Исламизм и антисемитизм в Германии

После нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, по словам Хальденванга, возрос риск джихадистских атак, а последующая эскалация конфликта на Ближнем Востоке стала "катализатором антисемитизма в Германии". При этом число радикалов исламистского толка, по подсчетам BfV, почти не изменилось и составляет 27 200 человек (в 2022 году - 27 480).

Число уголовных преступлений экстремистской направленности в 2023 году достигло нового максимума - 39 433 случая, включая 2761 насильственное преступление.

Чем Россия угрожает внутренней безопасности ФРГ

На презентации доклада BfV присутствовала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Она признала, что ситуация с безопасностью внутри Германии остается напряженной, и подтвердила намерение высылать мигрантов, злостно нарушающих закон, в Сирию и Афганистан.

Кроме того, Фезер упомянула о постоянно исходящей от России угрозе для внутренней безопасности ФРГ, в частности кибератаках, шпионаже и распространении дезинформации.

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