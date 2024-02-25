В ФРГ вновь прошли массовые акции против правого экстремизма

На демонстрации против правого экстремизма в воскресенье, 25 февраля, в очередной раз вышли десятки тысяч граждан по всей Германии. В Гамбурге, где подобная массовая акция стала третьей с начала года, полиция насчитала от 50 000 до 60 000 участников. Организаторы мероприятия из движения Fridays for Future называли цифру в 50 000 человек.

Масштабная демонстрация против ультраправых идей, также третья за прошедшие несколько недель, прошла в столице федеральной земли Саксония - Дрездене. Организаторы из союза "Мы - брандмауэр" заявили, что акцию поддержали 20 000 человек. Полиция к моменту публикации не предоставила данных о числе участников.

Протест против партии АдГ в Дрездене Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Аналогичные, хотя и менее многочисленные акции прошли в тот же день в ряде других саксонских городов: Цвиккау, Баутцен, Гёрлиц, Майсен.

В городе Ольденбург в федеральной земле Нижняя Саксония, по подсчетам полиции, с протестом против правого экстремизма на улицы вышли около 6000 человек.

Мероприятия в защиту демократии и против праворадикальных идей с участием нескольких тысяч человек прошли также в ряде городов в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Саар. Так, в Трире лозунгом демонстрации с участием 4500 человек стали слова "Никогда больше - это сейчас".

В Ростоке почтили память турка, убитого неонацистами

Между тем в городе Росток в земле Мекленбург - Передняя Померания акцию в защиту демократии приурочили к двадцатой годовщине убийства в городе членами правоэкстремистской террористической группы "Национал-социалистическое подполье" (NSU) турка Мехмета Тургута, случившееся 25 февраля 2004 года в районе Тойтенвинкель. Как подчеркнула в своем выступлении на этом мероприятии обербургомистр Ростока Ева-Мария Крёгер (Eva-Maria Kröger), "правый экстремизм и сегодня представляет собой угрозу для демократии и человеческого достоинства, которое она защищает".

В Штутгарте в федеральной земле Баден-Вюртемберг акция под названием "Сломить правую волну" состоялась накануне, 24 февраля. По оценке полиции, на демонстрацию пришли от 8000 до 9000 человек.

Протесты против партии АдГ в Германии

Кроме прочего, на акциях против правого экстремизма в Германии звучали призывы к запрету правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), саксонское отделение которой земельное ведомство по охране конституции в декабре 2023 года признало правоэкстремистским.

В начале января расследовательское онлайн-издание Correctiv обнародовало материал, согласно которому в ноябре 2023 года несколько политиков из партии АдГ, два члена близкого Христианско-демократическому союзу правоконсервативного объединения "Союз ценностей" из Северного Рейна - Вестфалии (позже "Союз ценностей" был зарегистрирован как самостоятельная политическая партия), предприниматели, юристы и врачи провели в Потсдаме тайную встречу с неонацистами.

На этой встрече предлагалось провести "ремиграцию" жителей Германии с миграционными корнями и "неассимилированных граждан" страны, следовало из публикации.

Статья вызвала в ФРГ большой резонанс и ряд массовых выступлений с требованием запретить партию "Альтернатива для Германии".

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