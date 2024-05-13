Bitkom: число кибератак из Китая и России в ФРГ растет

За прошедший год зафиксировано удвоение числа атак из России, утверждает немецкая ассоциация цифровой индустрии. Главы федерального МВД и ВКА представили совместный доклад о киберпреступности в Германии.

Немецкая ассоциация цифровой индустрии Bitkom предупредила о росте числа кибератак из КНР и РФ. "За прошедший год мы зафиксировали удвоение числа атак из России", - заявил управляющий директор ассоциации Бернхард Роледер (Bernhard Rohleder) в понедельник, 13 мая, в утренней программе канала ZDF. На 50 процентов увеличилось количество "известных инцидентов из Китая", добавил он, уточнив, что 80 процентов пострадавших компаний стали жертвами именно российских кибератак.

По данным Bitkom, ущерб в Германии за 2023 год составил 205,9 миллиарда евро, причем "72 процента из них были вызваны непосредственно кибератаками". Роледер уточнил, что за такими действиями часто стоит организованная преступность, но к этому также могут быть причастны иностранные спецслужбы. "Для одних это деньги, - сказал он. - Другие хотят нанести как можно больший ущерб критически важной инфраструктуре, например энергоснабжению или больницам".

Власти ФРГ подтвердили рост киберпреступности

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и глава Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch) позже 13 мая представили в Висбадене актуальный "Федеральный доклад о ситуации с киберпреступностью в 2023 году", сославшись на данные Bitkom и подтвердив тенденцию роста киберпреступлений. Согласно отчету, уровень раскрываемости киберпреступлений при этом немного вырос и составил 32 процента. Более 800 компаний и учреждений сообщили об атаках с использованием вредоносного ПО.

Только так называемых "иностранных преступлений" было зарегистрировано более 190 000 случаев, сообщил Мюнх, уточнив, что речь идет об уголовных преступлениях, которые совершаются в Германии, но при этом преступники находятся за границей или в неизвестном месте и часто остаются недосягаемыми. В то же время число киберпреступлений внутри ФРГ также остается на высоком уровне - зафиксировано более 134 000 случаев. Мюнх также предупредил о последствиях развития искусственного интеллекта (ИИ). Преступники будут использовать эти системы, например, для создания безошибочных текстов для мошеннических электронных писем, уточнил он.

По словам Нэнси Фезер, количество уголовных преступлений - это "лишь верхушка айсберга из-за огромного числа незарегистрированных случаев: о девяти из десяти киберпреступлений не сообщается. Глава МВД подчеркнула, что уровень угрозы в сфере кибербезопасности остается высоким и что ситуация стала особенно напряженной после начала агрессивной войны России против Украины. "Мы не будем запуганы российским режимом ни при каких обстоятельствах", - заявила министр.

Россия возглавила мировой рейтинг киберпреступности

Наибольшая угроза во всем мире, связанная с киберпреступностью, исходит от незначительного числа стран, а ее главным очагом является Россия. К таким выводам пришли авторы исследования Оксфордского университета и Университета Нового Южного Уэльса в Канберре, результаты которого были опубликованы 10 апреля.

В ходе исследования, проводившегося на протяжении трех лет, были оценены самые значимые источники киберпреступности и впервые в истории составлен рейтинг стран в соответствии со Всемирным индексом киберпреступности (WCI, World Cybercrime Index). При этом использовались оценки 92 ведущих экспертов в сфере киберпреступности со всего мира.

В результате оказавшаяся на первом месте Россия получила 58,39 балла, Украина - 36,44 балла, Китай - 27,86 балла, США - 25,01 балла, Нигерия - 21,28 балла.