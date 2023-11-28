В Украине задержали главаря банды кибервымогателей

Киберпреступники из Украины атаковали сервера компаний по всему миру, а затем требовали выкуп за восстановление их работы.

В Украине в результате совместной операции правоохранительных органов семи стран были задержаны главарь и четверо ключевых участников банды, занимавшейся кибервымогательством по всему миру на сотни миллионов евро. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщают МВД Украины и полицейская служба Европейского Союза (Европол ).

Обыски прошли 21 ноября по 30 адресам в Киевской, Черкасской, Ровненской и Винницкой областях Украины. В них участвовали более 20 следователей из Украины, Норвегии, Франции, Германии и США. В результате был задержан 32-летний главарь банды и четверо "наиболее активных сообщников", отчитались в Европоле.

Охота за хакерами ведется с 2019 года

Задержанные, по данным следствия, состояли в преступной сети, ответственной за серию атак с использованием программ-вымогателей на организации в 71 стране. Киберпреступники нацеливались на крупные корпорации, фактически останавливая их бизнес, пишет Европол.

Атакуя внутренние сервера компаний, хакеры затем требовали выкуп в миллионы евро за восстановление их работы. Убытки компаний в результате атак составили несколько сотен миллионов евро, утверждает Европол.

Совместная следственная группа, состоящая изначально из следователей из Норвегии, Франции, Великобритании и Украины, была создана в 2019 году. Первые аресты в рамках расследования были проведены в 2021 году, напоминает Европол. Тогда в Украине и Швейцарии прошли обыски у 12 человек.

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