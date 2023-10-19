Украинские хакеры взломали клиентскую базу "Альфа-Банка"

В открытом доступе оказались личные данные Михаила Фридмана, Артемия Лебедева и архиерея РПЦ Константина Копылова. Банк отрицает факт взлома.

Украинская хакерская группировка Kiborg взломала клиентскую базу российского частного банка "Альфа-Банк", сообщает издание "Важные истории" . В качестве подтверждения факта взлома на официальном сайте Kiborg в четверг, 19 октября, была опубликована часть полученных группировкой личных данных клиентов банка.

Слитая в сеть база данных содержит фамилии, имена, номера телефонов, карт и счетов. В ней, например, можно найти миллиардера и сооснователя "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, дизайнера Артемия Лебедева и архиерея Русской православной церкви (РПЦ) Константина Копылова.

Как сообщает источник "Важных историй" в хакерской группировке, Kiborg планирует опубликовать в открытом доступе полную клиентскую базу с личной информацией более 30 миллионов физических лиц.

В пресс-службе "Альфа-Банка" отрицают факт утечки данных клиентов и называют сообщения о взломе "фейком".

В сентябре 2023 года хакеры Kiborg взломали базу данных российской системы бронирования авиабилетов "Сирена-Трэвел". В сеть попали 664,6 миллиона записей об авиаперелетах в период с 2007 по 2023 годы. Среди утекших данных оказались ФИО и телефоны пассажиров, а также информация об их бронированиях.

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