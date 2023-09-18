В ФРГ в деле связанных с РФ хакеров есть новые подозреваемые

В Германии и Украине прошли новые обыски по делу международной хакерской группировки Double-Spider, которая связана с Россией.

В Германии следствие по делу хакеров из группировки Double-Spider, причастной к масштабным кибератакам с помощью программы-вымогателя DoppelPaymer, объявило, что выявило еще двоих подозреваемых, один из них живет в Украине. Об этом сообщает агентство AFP в понедельник, 18 сентября.

Оба подозреваемых - мужчины в возрасте 44 и 45 лет - привлекли внимание следственных органов после обысков, прошедших на прошлой неделе в Германии и Украине, уточнили в земельном ведомстве по уголовным делам (LKA) Северного Рейна - Вестфалии. Один из мужчин, житель Украины, мог играть ключевую роль в деятельности группировки. Арестов в ходе обысков проведено не было, речь шла лишь о поиске вещественных доказательств, подчеркнули в уголовной полиции.

Европол объявил в розыск двух россиян

Следствие надеется с помощью новых улик выйти на след двух главных подозреваемых. В марте Европол в связи с этим делом включил по запросу Германии в список людей, особо разыскиваемых в Европе, двух россиян: 31-летнего Игоря Гаршина и 41-летнего Игоря Турашева. По данным ведомства, оба могут проживать в Йошкар-Оле.

Гаршина, как указано в его карточке на сайте Европола, активно участвовал в кибератаках на немецкие компании, занимался слежкой, проникновением в системы и шифрованием данных пострадавших фирм. В свою очередь Турашев был администратором сети, совершавшей атаки, и является ключевым подозреваемым в деле о кибератаках на немецкие компании, отмечается на сайте Европола.

От атак хакеров пострадали более 600 фирм, учреждений и граждан

От деятельности хакеров из группировки Double-Spider, по данным немецкой полиции, пострадали более 600 фирм, учреждений и частных лиц. В их числе - университетская клиника в Дюссельдорфе, на которую в сентябре 2020 года была совершена хакерская атака с помощью вируса-вымогателя DoppelPaymer. Доступ к 30 серверам был зашифрован, в итоге погибла пациентка, находившаяся в тяжелом состоянии, которую не успели вовремя доставить в клинику на машине скорой помощи.

В 2021 году сеть Double-Spider среди прочего атаковала немецкую медиагруппу Funke и серверы властей округа Анхальт-Биттерфельд в земле Саксония-Анхальт. Атаки совершались и в других странах: в США жертвы выплатили киберпреступникам с мая 2019-го по март 2021 года не менее 40 млн евро. Сеть также занимается отмыванием денег в криптовалютах, считает следствие.

В начале года полицейские службы Германии и Украины при поддержке Европола, ФБР и Нидерландов провели масштабную совместную операцию, в результате которой выявили 11 подозреваемых из Украины, Германии, России и Молдовы.

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