США и Великобритания ввели санкции в отношении хакеров из РФ

Вашингтон и Лондон считают 11 фигурантов санкционных списков киберпреступниками из группировки Trickbot, обвиняемой в атаках на критическую инфраструктуру и вымогательстве.

Министерство финансов США в четверг, 7 сентября, ввело санкции в отношении 11 россиян, которых Вашингтон считает участниками хакерской группировки Trickbot. Рестрикции означают заморозку активов фигурантов санкционного перечня в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с этими лицами. В этот же день аналогичные меры приняло правительство Великобритании.

"Россия долгое время является безопасной гаванью для киберпреступников", - указали в Минфине США. По его данным, Trickbot связана с российскими спецслужбами и атаковала американское правительство и компании, а также поставщиков критически важной инфраструктуры и услуг здравоохранения. Группировка является разработчиком одноименного вируса, созданного с целью кражи финансовых данных у целей за пределами России, считает американская сторона. Вашингтон в координации с Лондоном продолжит использовать коллективные инструменты и полномочия для борьбы с вредоносной кибердеятельностью, подчеркнул заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Лондон оценил ущерб от вымогательства в десятки миллионов евро

Великобритания также обвинила киберпреступников из Trickbot в атаках на объекты критической инфраструктуры. Кроме того, хакеры угрожали противникам российского военного вторжения в Украину, заявили в Лондоне. По оценке Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA), Trickbot причастна к вымогательству не менее 180 миллионов долларов США (168 млн евро) по всему миру и как минимум 27 млн фунтов стерлингов (31, 4 млн евро) у жертв в Великобритании.

Российские официальные лица отреагировали на новые санкции. Так, посол России в США Анатолий Антонов расценил штрафные меры как "элемент гибридной войны", а посольство РФ в Великобритании выразило недоумение решением Лондона.

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