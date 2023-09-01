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Экономика ФРГ потеряла более 200 млрд евро от кражи данных

Сергей Ромашенко
1 сентября 2023 г.

Германия является излюбленной целью для кибератак и промышленного шпионажа, сообщило IT-объединение Bitkom. Только за прошлый год убытки немецкой экономики превысили 200 млрд евро.

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Хакер за ноутбуком
Фото: Jochen Tack/IMAGO

Экономика Германии в результате кражи данных, цифрового и аналогового промышленного шпионажа в прошлом году понесла убытки на 206 млрд евро, сообщило в пятницу, 1 сентября, IT-объединение Bitkom со ссылкой на результаты опроса немецких предпринимателей. Большинство кибератак совершены из России и Китая. Шесть из десяти немецких фирм полагают, что в настоящее время силовые структуры беззащитны против кибератак из-за рубежа.

"Немецкая экономика является весьма привлекательной целью для преступников и враждебно настроенных государств", - констатировал глава Bitkom Ральф Винтергерст (Ralf Wintergerst), отметив, что границы между организованной преступностью и акторами, действующими под покровительством государства, стираются.

Усиление кибератак на фоне войны в Украине

С начала войны России против Украины кибератаки против немецкой экономики все чаще совершаются с территории РФ и Китая, свидетельствуют данные опроса. 46 процентов пострадавших предприятий смоли проследить кибератаки до истоков в России, а 42 процента - до истоков в КНР.

При этом три четверти всех немецких предприятий уверены, что киберугроза, исходящая от Китая, недооценивается. Ральф Винтергерст призвал все немецкие компании усилить безопасность в сфере IT. Замглавы Федерального ведомства по охране конституции Зинан Зелен (Sinan Selen) отметил, что хакеры действуют все агрессивнее, профессиональнее и хитрее.

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