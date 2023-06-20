В ФРГ заметно выросло число готовых к насилию экстремистов

Рост числа правых экстремистов связывают с тем, что Федеральное ведомство по охране конституции взяло под надзор членов АдГ. В докладе ведомства отмечается и активизация российского шпионажа в Германии.

Федеральное ведомство по охране конституции(BfV) фиксирует резкое увеличение количества склонных к насилию экстремистов в Германии. Число людей, которых можно причислить к правым экстремистам, в прошлом году увеличилось на 14,5 процента и достигло 38 800 человек, говорится в докладе BfV, обнародованном во вторник, 20 июня, в Берлине.

Рост соответствующих показателей ведомство частично объяснило с тем, что в статистике впервые учтены и приверженцы правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) В марте 2022 году административный суд в Кельне разрешил квалифицировать сторонников АдГ как подозреваемых, с тех пор эти люди находятся под надзором BfV, хотя юридические процедуры еще не завершены.

В докладе ведомства подчеркивается, что не все члены АдГ должны огульно находиться под подозрением. BfV оценивает численность группы риска в этой партии в 10 200 человек. В то жен время глава BfМ Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) отметил, что "границы между категориями размываются", а министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) подчеркнула, что наибольшая угроза для демократии по-прежнему исходит от правого экстремизма.

Исламский и левый экстремизм

По словам Хальденванга, угроза исламистского террора в Германии по-прежнему высока. Фезер напомнила, что силовые структуры Германии только в этом году уже предотвратили два возможных теракта с исламистской подоплекой - в Кастроп-Раукселе и Гамбурге.

По данным BfV, левоэкстремистский потенциал в ФРГ в минувшем году увеличился на 5,2 процента до 36 500 человек. Склонным к насилию считается более чем каждый четвертый левый экстремист в Германии.

Среди правых экстремистов доля склонных к насилию несколько выше - 14 тысяч из 40 тысяч.

Российский шпионаж

Федеральное ведомство по охране конституции прогнозирует и рост "более агрессивных шпионских операций России" в Германии на фоне войны в Украине. В докладе отмечается, что на фоне санкций против России и поддержки Украины со стороны ФРГ и других стран Запада российские спецслужбы должны испытывать "повышенный интерес к шпионажу".

"Впредь нужно настраиваться на еще более секретные и агрессивные шпионские операции РФ и исходящую из России деятельность в киберпространстве. Зафиксированные до сих пор кибератаки регулярно направлены на сбор информации, но могут быть использованы и для саботажа и оказания влияния", - говорится в докладе.

Китай и Иран

Китай, по мнению BfV, остается одним из четырех главных акторов в сфере шпионажа против Германии наряду с Россией, Ираном и Турцией. Фезер причисляет к этой группе и Северную Корею, которая, по ее словам, активно занимается разведывательной деятельностью в Германии.

В докладе BfV отмечается, что Китай использует для реализации своей "честолюбивой индустриальной политики шпионаж в сфере экономики и науки, при этом интерес для КНР представляют и сведения о структуре, вооружениях и обучении бундесвера".

В то же время спецслужбы Ирана делают основной упор на борьбу с оппозиционными группировками и отдельными активистами, говорится в докладе.

Смотрите также: