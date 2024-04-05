В Германии более 1000 правых экстремистов могут иметь оружие

Власти ФРГ отзывают разрешения на оружие у радикалов, но это право остается у почти 1500 граждан с такими взглядами.

По состоянию на конец 2022 года разрешение на хранение оружия в ФРГ было у около 400 так называемых "рейхсбюргеров" и 1051 человека, который мог быть связаны с правым экстремизмом. Это следует из ответа бундестага на запрос депутатов от Левой партии, который в пятницу, 5 апреля, опубликовала сеть изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Согласно данным правительства, в 2022 году позволяющие хранить оружие лицензии были отозваны у 181 человека, которых подозревали в связях с правым экстремизмом. В отчете за год до этого указывалось, что разрешения на хранение хотя бы одного вида оружия есть у 1561 правого экстремиста и около 500 "рейхсбюргеров". Данных за 2023 год пока не приводится.

С момента привлечения внимания властей к проблеме "рейхсбюргеров" в 2016 году и до конца 2022 года у людей с подобными взглядами было отозвано более 1120 разрешений. При этом в 2022 году Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ насчитывало по всей стране около 23 тысяч человек, разделяющих идеологию "граждан рейха".

Громкое дело "рейхсбюргеров" и их переговоры с РФ

В конце 2022 года в Германии прошла масштабная операция против "рейхсбюргеров", которых подозревали в планировании свержения конституционных органов власти в ФРГ. Среди задержанных оказался 71-летний принц Генрих XIII П.Р. (Heinrich XIII P. R.) из дворянского рода Рейссов (Reuß), который по плану заговорщиков должен был стать главой нового государства.

Следователи выяснили, что принц Генрих XIII установил контакт с представителями РФ в Германии, но доказательств того, что они отреагировали на его обращение положительно, не было. В России заявили, что российские дипучреждения в ФРГ "не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований".

"Рейхсбюргеры" не признают государство ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха". Они изготавливают альтернативные удостоверения личности и водительские права несуществующей империи. Движение возникло еще в 1980-е годы. В 2016 году и позднее в Германии произошло несколько случаев нападений "рейхсбюргеров" на представителей власти, что привлекло к ним повышенное внимание правоохранителей. На тот момент в стране насчитывалось более 16 тысяч сторонников движения.

Ультраправые радикалы сотрудничают с АдГ

Среди задержанных по делу "рейхсбюргеров" в 2022 году также оказалась экс-депутат бундестага Биргит Мальзак-Винкельман (Birgit Malsack-Winkemann), представлявшая в правительстве правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ).

В марте 2024 года медиакомпания Bayerischer Rundfunk (BR) выпустила расследование о связях АдГ с правыми экстремистами. Журналисты выяснили, что в рядах партии среди прочего состоят личности, которых открыто обвиняли в антисемитизме, и которым запрещено занимать должности в парламенте.

В начале года АдГ также попала под шквал критики из-за участия нескольких ее членов в тайной встрече неонацистов, на которой обсуждались планы по высылке из ФРГ миллионов людей с миграционным прошлым.

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