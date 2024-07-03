В честь Тейлор Свифт на западе Германии переименуют город

​​​​​​​Город Гельзенкирхен на три дня в июле обретет новое название - "Свифткирхен". Причина - запланированные на середину месяца концерты звезды.

В городе Гельзенкирхен в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия появились дорожные указатели с измененным названием города. Вместо "Гельзенкирхен" написано "Свифткирхен", а рядом - изображение американской певицы Тейлор Свифт.

Знаки развесила местная школьница Алешани Вестхофф (Aleshanee Westhoff). Она также запустила петицию с призывом переименовать город на несколько дней в июле, когда в Гельзенкирхене будут проходить концерты певицы. Мэр Гельзенкирхена Карин Вельге (Karin Welge) отреагировала на петицию благодарственным письмом и отметила, что временно переименовать город - отличная идея.

Концерты Тейлор Свифт в Гельзенкирхене пройдут с 17 по 19 июля на местном стадионе, вмещающем 70 тысяч человек. При этом билеты на все три дня шоу уже распроданы.