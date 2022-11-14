Тейлор Свифт забрала четыре награды MTV Europe Music Awards

На проходившей в Германии впервые за десять лет церемонии MTV Europe Music Awards больше всего наград получила Тейлор Свифт.

Американская певица Тейлор Свифт стала самой титулованной исполнительницей на церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards (MTV EMA), прошедшей в Дюссельдорфе в воскресенье, 13 ноября. Поп-идолу достались награды "лучший поп-исполнитель" и "лучший исполнитель", а также "лучшее видео" и "лучшее длинное видео" за 10-минутный клип на песню All Too Well.

По количеству наград Свифт обошла британского певца Гарри Стайлза, который был фаворитом церемонии: он был номинирован в семи категориях, в то время как Свифт - в шести. Однако в итоге Стайлз смог получить награду лишь за лучшее живое выступление.

Также по несколько наград на церемонии получили Давид Гетта ("лучший коллаб" и "лучшая электронная музыка") и Никки Минаж ("лучшая песня" и "лучший хип-хоп-исполнитель"). Награда в категории "лучший немецкий исполнитель" досталась рэперше Badmómzjay - она была лауреатом премии и в 2021 году.

Награду получили и украинцы

Специальная награда MTV EMA Generation Change, которую присуждают артистам за привлечение внимания общественности к мировым проблемам, в этом году была присуждена украинкам Лине Дешвар, Анне Кутовой и Анфисе Янковиной. Организаторы премии отметили их борьбу "за права тех, кто пострадал от гуманитарного кризиса в стране" в связи с военным вторжением России в Украину.

На церемонии наград также присутствовала украинская группа Kalush Orchestra, одержавшая победу на конкурсе "Евровидение-2022". Однако она выступала с музыкальным номером, а не была представлена среди номинантов.

Впервые за десять лет церемония прошла в Германии

MTV EMA провели в Германии в шестой раз с 1994 года, когда была организована церемония, и впервые за последние десять лет. Предыдущие мероприятия проходили в Берлине в 1994-м и 2009-м году, во Франкфурте в 2001-м и 2012-м и Мюнхене в 2007-м году.

Среди гостей церемонии присутствовал один из самых успешных музыкантов Германии Мариус Мюллер-Вестернхаген, пошутивший о мероприятии как о "слишком громком для него", но решившим посетить премию, "потому что моей жене это нравится".

Badmómzjay высказалась о получении своей второй награды как о радостном событии, за которым смогла наблюдать вся ее семья. "Второй раз подряд - это определенно здорово", - оценила свои достижения рэперша.

Смотрите также: