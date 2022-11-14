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Фрагмент с церемонии MTV Music Awards EMA 2022
Фрагмент с церемонии MTV Music Awards EMA 2022Фото: Andreas Rentz/MTV/Getty Images
КультураГермания

Тейлор Свифт забрала четыре награды MTV Europe Music Awards

Анатолий Арни
42 мин. назад

На проходившей в Германии впервые за десять лет церемонии MTV Europe Music Awards больше всего наград получила Тейлор Свифт.

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Американская певица Тейлор Свифт стала самой титулованной исполнительницей на церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards (MTV EMA), прошедшей в Дюссельдорфе в воскресенье, 13 ноября. Поп-идолу достались награды "лучший поп-исполнитель" и "лучший исполнитель", а также "лучшее видео" и "лучшее длинное видео" за 10-минутный клип на песню All Too Well.

По количеству наград Свифт обошла британского певца Гарри Стайлза, который был фаворитом церемонии: он был номинирован в семи категориях, в то время как Свифт - в шести. Однако в итоге Стайлз смог получить награду лишь за лучшее живое выступление.

Также по несколько наград на церемонии получили Давид Гетта ("лучший коллаб" и "лучшая электронная музыка") и Никки Минаж ("лучшая песня" и "лучший хип-хоп-исполнитель"). Награда в категории "лучший немецкий исполнитель" досталась рэперше Badmómzjay - она была лауреатом премии и в 2021 году.

Награду получили и украинцы

Специальная награда MTV EMA Generation Change, которую присуждают артистам за привлечение внимания общественности к мировым проблемам, в этом году была присуждена украинкам Лине Дешвар, Анне Кутовой и Анфисе Янковиной. Организаторы премии отметили их борьбу "за права тех, кто пострадал от гуманитарного кризиса в стране" в связи с военным вторжением России в Украину.

На церемонии наград также присутствовала украинская группа Kalush Orchestra, одержавшая победу на конкурсе "Евровидение-2022". Однако она выступала с музыкальным номером, а не была представлена среди номинантов.

Впервые за десять лет церемония прошла в Германии

MTV EMA провели в Германии в шестой раз с 1994 года, когда была организована церемония, и впервые за последние десять лет. Предыдущие мероприятия проходили в Берлине в 1994-м и 2009-м году, во Франкфурте в 2001-м и 2012-м и Мюнхене в 2007-м году.

Среди гостей церемонии присутствовал один из самых успешных музыкантов Германии Мариус Мюллер-Вестернхаген, пошутивший о мероприятии как о "слишком громком для него", но решившим посетить премию, "потому что моей жене это нравится".

Badmómzjay высказалась о получении своей второй награды как о радостном событии, за которым смогла наблюдать вся ее семья. "Второй раз подряд - это определенно здорово", - оценила свои достижения рэперша.

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