Великобритания: протесты правых после атаки на детей

Виктория Терентьева

01.08.2024 1 августа 2024 г.

Возле резиденции британского премьер-министра в Лондоне были задержаны более 100 человек во время беспорядков, устроенных британскими правыми. Это произошло после ножевого нападения в Саутпорте, в результате которого погибли три ребенка.