Великобритания: протесты правых после атаки на детей

ПолитикаВеликобританияВеликобритания: протесты правых после атаки на детейTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолитикаВеликобританияВиктория Терентьева01.08.20241 августа 2024 г.Возле резиденции британского премьер-министра в Лондоне были задержаны более 100 человек во время беспорядков, устроенных британскими правыми. Это произошло после ножевого нападения в Саутпорте, в результате которого погибли три ребенка.https://p.dw.com/p/4j14NРеклама