Как TikTok повлиял на выборы президента в Румынии?

Джек Паррок | Виктория Терентьева

09.12.2024 9 декабря 2024 г.

В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов из-за подозрений иностранного вмешательства на стороне одного из кандидатов. Это вызвало недовольство среди сторонников правого кандидата Кэлина Джорджеску.