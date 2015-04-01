Как TikTok повлиял на выборы президента в Румынии?

ПолитикаЕвропаКак TikTok повлиял на выборы президента в Румынии?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолитикаЕвропаДжек Паррок | Виктория Терентьева09.12.20249 декабря 2024 г.В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов из-за подозрений иностранного вмешательства на стороне одного из кандидатов. Это вызвало недовольство среди сторонников правого кандидата Кэлина Джорджеску.https://p.dw.com/p/4nwJxРеклама