Певица Тейлор Свифт стала "человеком года" по версии Time

Свифт стремится придать ценность "мечтам, чувствам и переживаниям людей", особенно женщин, которые чувствуют себя "забытыми" и зачастую "недооцененными", заявил главный редактор Time.

"Человеком года" по версии журнала Time стала американская певица Тейлор Свифт. Об этом издание объявило в среду, 6 декабря. Свифт в трудный год, полный разногласий и тьмы, смогла "преодолеть границы и стать источником света", заявил в среду главный редактор журнала Сэм Джейкобс.

По его словам, певице удалось "стать как автором, так и главным героем своей собственной истории". Кроме творческих и коммерческих успехов, которых Свифт дробилась в 2023 году, многие другие ее достижения трудно измерить, считает Джейкобс. Она стремится придать ценность "мечтам, чувствам и переживаниям людей", особенно женщин, которые чувствуют себя "забытыми" и зачастую "недооцененными".

Тейлор Свифт - одна из самых успешных певиц последних нескольких десятилетий, она продала белее 200 миллионов звуконосителей. На ее счету больше альбомов, достигших вершины американских чартов, чем у любого другого исполнителя в истории США. Вышедший в октябре фильм "Taylor Swift: The Eras Tour" стал самым кассовым фильмом-концертом всех времен. В сообщении Time также отмечается, что доходы от концертных туров Свифт превышают финансовые показатели ряда небольших стран.

Среди претендентов были Путин и кукла Барби

Среди девяти претендентов, которые вошли в короткий список на звание самого влиятельного человека 2023 года, были президент РФ Владимир Путин, кукла Барби, а также король Великобритании Карл III и глава КНР Си Цзиньпин. В пояснении к имени президента России было указано, что Путин, который уже второй год продолжает войну в Украине, в 2023 году столкнулся во время мятежа ЧВК "Вагнер" с кратковременной угрозой своей власти, однако в конце концов его влияние только усилилось.

В прошлом году "человеком года" по версии Time стал президент Украины Владимир Зеленский.

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