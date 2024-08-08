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Отмена концертов Свифт в Вене: "Предотвращена трагедия"

Екатерина Венкина
8 августа 2024 г.

Задержаны оба подозреваемых в организации терактов на концертах Свифт в Вене. Скотланд-Ярд изучит "оперативные данные" перед выступлениями звезды в Великобритании.

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Стадион Happel в Вене, где должны были пройти концерты Тейлор Свифт
Стадион Happel в Вене, где должны были пройти концерты Тейлор Свифт (8 августа)Фото: Elisabeth Mandl/REUTERS

В Вене "удалось предотвратить трагедию" после задержания подозреваемых в подготовке теракта на концертах американской поп-звезды Тейлор Свифт. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер на пресс-конференции в четверг, 8 августа.

При этом, по его словам, "ситуация была и остается серьезной". В Австрии действует предпоследний - за одну ступень до максимального - уровень террористической опасности.

По версии следствия, один из задержанных - 19-летний гражданин Австрии - принес присягу на верность главарю террористической организации "Исламское государство". Он уволился с работы 25 июля и похвастался, что у него большие планы, цитирует агентство dpa гендиректора по общественной безопасности министерства внутренних дел Австрии Франца Руфа. Настроения подозреваемого, предположительно, радикализировались в результате общения на интернет-форумах. В ходе следственных действий он признался, что собирался "или сегодня, или завтра" взорвать себя и убить большое количество людей.

Второй 17-летний подозреваемый разорвал отношения со своей девушкой. За несколько дней до выступления Свифт он начал работать на концертной площадке, сообщило агентство AP. Оба, очевидно, были готовы стать смертниками, отметил Руф.

В австрийской разведке добавили, что 15-летний гражданин Австрии в ходе следствия также был идентифицирован как подозреваемый и допрошен, передало агентство Reuters. По данным австрийских правоохранительных органов, другие подозреваемые не разыскиваются.

Один из подозреваемых, предположительно, готовил взрывное устройство

В ходе обысков власти обнаружили материалы группировки "Исламское государство" и "Аль-Каиды".

Глава МВД Карнер, объяснил успешные действия следователей международным сотрудничеством спецслужб. Он пояснил, что в Австрии при первичном подозрении правоохранители не могут получать доступ к переписке в мессенджерах.

Газета Kurier со ссылкой на информированные источники сообщила, что 19-летний подозреваемый украл химикаты со своего прежнего места работы - предприятия по переработке металла в городе Терниц (земля Нижняя Австрия) - и нашел в интернете сведения по созданию взрывчатого устройства.

Скотланд-Ярд изучит "оперативные данные"

Между тем британский госминистр по делам полиции Диана Джонсон заявила, что Скотланд-Ярд изучит "все оперативные данные" перед концертами Свифт в Великобритании.

Ранее компания Barracuda Music отменила в Вене все три концерта певицы. Первый из них должен был пройти 8 августа. На каждое шоу было продано около 60 тысяч билетов. Организатор пообещал вернуть деньги за билеты в течение десяти рабочих дней. Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер подчеркнул, что исламистский терроризм угрожает безопасности и свободе во многих странах Запада. "Мы живем в эпоху, когда насильственные средства используются для атак на наш западный образ жизни", - подчеркнул он.

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