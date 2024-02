"Грэмми": рекорд Тейлор Свифт в категории "Альбом года"

Песня What was I made for? певицы Билли Айлиш, написанная для фильма "Барби", получила премию "Грэмми" в номинации "Лучшая песня года", а альбом Тейлор Свифт Midnights был признан "Альбомом года". 66-я церемония вручения статуэток "Грэмми" прошла в воскресенье, 4 февраля, в Лос-Анджелесе.

Певица Майли Сайрус получила награду в категории "Лучшая запись" за альбом Flowers, а лучшим дебютантом на музыкальной сцене в 2023 году, по версии Национальной академии искусства и науки звукозаписи США, стала R&B-исполнительница Виктория Моне.

Лучшим рок-альбомом по итогам 2023 года признан альбом This is Why группы Paramore. Лауреат среди прочего обошел в своей номинации альбом But Here We Are от Foo Fighters, ставший первой записью группы после смерти барабанщика Тейлора Хокинса, а также альбом 72 Seasons от ветеранов сцены, группы Metallica. Хотя последние не ушли без награды - Metallica получила "Грэмми" за "Лучшее метал-исполнение".

Женская инди-супергруппа Boygenius получила больше всего наград среди рок-исполнителей

При этом больше всего "Грэмми" в рок-сегменте церемонии собрала инди-супергруппа Boygenius, состоящая из исполнительниц Жюльен Бейкер, Фиби Бриджерс и Люси Дакус. Группа получила статуэтки за "Лучший альтернативный альбом", "Лучшее рок-исполнение" и "Лучшую рок-песню".

R&B-исполнительница SZA во время награждения на церемонии "Грэмми" Фото: Chris Pizzello/AP/picture alliance

R&B-исполнительница Солана Имани Роу, известная как SZA, получила "Грэмми" за "Лучший прогрессивный R&B-альбом, статуэткой был удостоен и трек Snooze с этого релиза. "Грэмми" за "Лучший рэп-альбом" и "Лучшее рэп-исполнение" получил Майкл Сантьяго Рендер, выступающитй под псевдонимом Killer Mike и известный среди прочего по участию в хип-хоп дуэте Run The Jewels. Наградой за "Лучшую рэп-песню" также был отмечен его трек Scientists & Engineers. При этом вскоре после награждения исполнителя прямо в здании, где проходила церемония, задержали полицейские.

По данным таблоида TMZ, задержание рэпера связано с неким "физическим противостоянием", которое произошло ранее в тот же день между Рендером и одним из охранников в здании.

Тейлор Свифт анонсировала новый альбом

Американская поп-певица Тейлор Свифт, которая в 2023 году побила несколько кассовых рекордов со своим фильмом "The Eras Tour", и стала "человеком года" по версии журнала Time, получила "Грэмми" за выпущенный в конце 2022 года релиз Midnights сразу в двух категориях - "Альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом". Свифт таким образом собрала уже 14 статуэток "Грэмми" за свою карьеру - в прошлом среди прочего она трижды получала награды за "Альбом года".

Во время своей речи на "Грэмми" Тейлор Свифт анонсировала выход своего следующего альбома и его название. По ее словам, релиз будет называться The Tortured Poets Department и выйдет 19 апреля.

Новая категория "Грэмми" - за исполнение африканской музыки

В 2024 году организаторы "Грэмми" ввели новую категорию на церемонии - "Лучшее исполнение африканской музыки". Первой обладательницей статуэтки за такое исполнение стала певица Тайла Ситал из Южно-Африканской Республики.

В прошлом году году организаторы премии также вводили новые категории "Грэмми", одной из которых стала "Лучшая песня за социальные изменения". Статуэтку тогда получил иранский певец Шервин Хаджипур, чья песня Baraye стала гимном протестов в Иране в связи со смертью местной жительницы Махсы Амини после ее задержания из-за "неправильного ношения хиджаба". В 2024 году "Грэмми" в этой номинации досталась канадскому рэперу сомалийского происхождения Кейнану Абди Варсаме, выступающему под псевдонимом K'Naan, за его трек Refugee ("Беженец").

