В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения "Грэмми"

Премию "Грэмми" в номинации "Лучшая песня года" получила певица Бонни Рэйтт за композицию Just Like That. 65-ая церемония вручения "Грэмми" прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье, 5 февраля.

Статуэтку в номинации "Лучший новый артист года" вручили певице Самаре Джой, "Грэмми" за "Запись года" получила команда, работавшая над песней About Damn Time певицы Lizzo.

Одним из главных триумфаторов премии стала певица Бейонсе. Она получила статуэтки в номинациях "Лучшая R&B-песня" (за композицию Cuff It), "Лучшее исполнение в жанре R&B" (Plastic Off the Sofa), "Лучшая танцевальная запись" (Break My Soul) и "Лучший танцевальный альбом" (Renaissance). Таким образом певица за свою карьеру завоевала 32 статуэтки "Грэмми", став абсолютным рекордсменом и опередив прошлого лидера сэра Георга Шолти.

Лучшей рэп-песней стала композиция Кендрика Ламара The Heart Part 5, а рок-песней - трек певицы Брэнди Карлайл Broken Horses.

Лучшим клипом года был признан клип Тэйлор Свифт на песню All Too Well: The Short Film. Рок-альбомом года стала работа Оззи Озборна Patient Number 9, R&B-альбомом - Black Radio III Роберта Гласпера, а рэп-альбомом - Mr. Morale & the Big Steppers Кендрика Ламара.

"Грэмми" впервые вручили в номинации "Лучшая песня за социальные изменения"

В 2023 году организаторы премии добавили пять новых категорий, доведя общее количество номинаций до 91. Впервые в истории была вручена "Грэмми" в номинации "Лучшая песня за социальные изменения". Победителя объявила первая леди США Джилл Байден. Статуэтку получил иранский певец Шервин Хаджипур, чья песня Baraye стала гимном протестов в Иране.

Больше всего номинаций досталось Бейонсе - девять, на втором месте - Кендрик Ламар с восемью номинациями, у Адель и Брэнди Карлайла - по семь. Кроме того, Бейонсе установила абсолютный рекорд "Грэмми" по числу номинаций в карьере - ее выдвигали на премию 88 раз.

